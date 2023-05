Notable participación de Silvana González con el Tri Sub-20 femenil

Un desempeño notable tuvo la potosina Silvana González al jugar los noventa minutos de titular en la victoria de la Selección Nacional de México Femenil Sub-20 por 4-0 ante Puerto Rico, duelo correspondiente a la Jornada 2 del Campeonato Femenino de la Concacaf.

La futbolista de 16 años y que porta el número 18 en los dorsales, disputó su primer partido con el Tri como titular, y tuvo una destacada participación, ya que la DT Ana Galindo la colocó en media cancha, como enlace entre la defensa y ofensiva.

Cortesía Selección Nacional

Esa labor la realizó como si tuviera muchos partidos con el representativo, y apenas fue el segundo, ya que con su zurda dio pases certeros, atacó cuando debía, en otros momentos se sacrifico para defender, siempre estuvo activa por las bandas y medio campo.

En la parte complementaria, cuando México ganaba 3-0 de manera cómoda, no fue relevada, se le asigno la función de lateral izquierdo, y no desentonó, ya no atacó ni fue la que distribuía balones, defendió y no permitió gran peligro de las portorriqueñas por esa banda, por lo que al final Silvana pasó la prueba de su primera titularidad en un partido oficial, ya que en el primer duelo ante República Dominicana entró de cambio al minuto 81, no estuvo desde el inicio.

Cortesía Selección Nacional

México obtuvo la victoria por 4-0 ante Puerto Rico, con anotaciones de Fátima Servín al 18’. Maribel Flores al 38', Valerie Vargas al 45'+4' y Hailey Gordon al 90'+3'.

Esta fue el segundo triunfo del representativo nacional ya que había vencido por idéntico marcador a las anfitrionas dominicanas, para ponerse con 6 puntos en el liderato de grupo, que comparten con Costa Rica, que tiene las mismas unidades.

Cortesía Selección Nacional

Será este lunes 29 por la tarde cuando se enfrentan mexicanas y ticas,

en un partido que definirá la posición que ocuparán ambas selecciones en el sector B y determinará rival a enfrentar en las semifinales del certamen.