Regalamos dos goles y eso nos perjudicó mucho: André Jardine

Los errores al inicio del partido en la zaga defensiva propiciaron que Atlético de San Luis tuviera que modificar el planteamiento inicial ante Monterrey, por lo que al final a pesar del esfuerzo, ya no se pudo revertir el marcador en contra.

Así lo consideró André Jardine, director técnico del Atlético de San Luis, luego de analizar lo sucedido en la visita al estadio BBVA donde fueron derrotados por 3-1 por Rayados.

"La justicia es complicada en el futbol, pero al final quien aprovecha las oportunidades es quien merece más. No es fácil llegar al estadio de Monterrey y tener más posesión, pero infelizmente regalamos dos goles muy temprano en el partido y perjudicó todo el planteamiento que teníamos. Pero los sentimientos viendo a largo plazo, es que estamos construyendo un Atlético que va a meterse mejor en la tabla y va a pelear poco a poco con los grandes".

De si tenía presupuestada la derrota ante un equipo tan potente como es Monterrey, el brasileño señaló: "Claro que sabíamos de la dificultad del partido y para ello nos preparamos de la mejor manera posible. Estudiamos mucho a Monterrey en su manera de jugar y sus variantes. Entramos con un idea clara y eficiente, pero sabemos que cuando tu juegas con un equipo potente, no puedes cometer errores tan temprano, y eso nos complicó. Nunca una derrota es un resultado esperado. Me imagino que si no regalamos los goles y hacemos la misma actuación la suerte hubiera sido otra".

Destacó que a pesar de no poder realizar lo que ellos esperaban por el marcador en contra y no tener el balón mucho tiempo, crearon varias llegada claras de gol.

"Si debimos tener más espacios, controlar más el partido, contragolpear, pero no tuvimos mucho el balón, ellos si tuvieron eso y nosotros no conseguimos esa profundidad. Creamos algunas oportunidades claras como un cabezazo de Bonatini, un disparo de Mateo, que no debimos fallar y Sabine tuvo una más, y eso es bueno a pesar de no poder realizar nuestro partido. Hoy fui un partido donde vimos nuestra capacidad y creo que al final la sensación fue buena", apuntó.