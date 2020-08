Nos falta futbol y fortuna para ganar: Memo Vázquez

Reconoce que su equipo se esfuerza, que trabaja bien durante la semana, pero no es solo eso, sino también la falta de fortuna frente al arco, tener la calma para definir las opciones de gol y estar atentos a no cometer errores a la defensiva.

Así lo considera el director técnico del Atlético de San Luis, Guillermo Vázquez, quien después de rescatar el empate ante Atlas, en casa, afirmó lo siguiente:

"Me quedo con la entrega de mi equipo, eso ni dudarlo, pero en el primer tiempo tuvimos muchas equivocaciones, nos faltó decidir mejor, tener el control del partido, también algo de suerte, no está la fortuna de nuestro lado cuando creamos opciones de gol. Dimos muchas ventajas, cometimos faltas que no debíamos, perdimos balones fáciles, en pocas palabras, dejamos de hacer muchas cosas. Afortunadamente encontramos rápidamente el empate y eso nos calmó un poco".

De las modificaciones que hizo en el once titular, Vázquez Herrera señaló "Ya lo había platicado con el plantel, darle oportunidad a Axel Werner, al igual que Enrique López y Juan David Castro, porque sigo buscando el once titular que haga mejor las cosas, por eso los estoy observando a todos para determinar quienes son los más aptos para las siguientes jornadas que nos viene, empezando por la jornada doble que se avecina la próxima semana".

Sobre lo que le falta a su equipo, el timonel dijo "nosotros vamos a seguir trabajando, buscando que el equipo funciones mejor, que no entre y regale espacios. Deben ver el video los jugadores para que ellos mismos se den cuentas de sus fallas y en los pocos días que tendremos de entrenamientos las podamos corregir", enfatizó.