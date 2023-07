Ni somos muy buenos, ni somos tan malos: Gustavo Da Silva

La victoria tan contundente por 5-1 del New England sobre Atlético de San Luis al parecer para Gustavo Da Silva Leal, director técnico del conjunto potosino, no es motivo de preocupación, pues justificó ese revés diciendo que aún le falta ritmo de juego a su equipo.

"Quedan muchas cosas para analizar, pero de la misma manera si hubiésemos ganado, somos un equipo que aún no estamos en el nivel que se requiere, apenas tuvimos nuestro cuarto partido oficial en una temporada, aún nos faltan muchos más y tenemos tiempo para mejorar y desarrollar más el fútbol que queremos.

Creo que la primera mitad no fue un reflejo justo de lo que fue el partido, la segunda parte ya tenía una gran influencia de lo que sucedió en el primer tiempo. Creo que New England fue más contundente, y felicitó a Bruce Arena, pero ellos recibieron un autogol de nuestra parte y desatenciones defensivas de nosotros. Creo que hasta antes de los goles el partido estaba parejo y hasta generamos oportunidades. De la misma manera que tenemos que mejorar muchas cosas, hubo otras positivas que debemos más explotar", agregó justificando la goleada.

Sobre el ánimo que prevalece en el equipo luego del holgado revés que sufrieron en el debut en la Leagues Cup, señaló "más que levantarlo, es no dejar caer ese buen envión que traíamos, porque hace 10 días la gente nos ponía como los mejores del mundo al ganar 4-1 a Querétaro, y ahora nos ponen como los peores al perder 1-5, pero ni somos tan buenos ni tan malos. Debemos mantener el equilibrio con las victorias y derrotas antes que nada, y tenemos varios días para enfocarnos en lo que sigue".

Y de si sería un fracaso el hecho de no poder avanzar a la siguiente fase en caso de no ganarle a New York Red Bull el domingo 30 que lo enfrenten, el estratega brasileña comentó: "Estamos tan enfocados en tener éxito el próximo partido que eso no ha pasado por mi cabeza, estoy más ocupado en meditar la estrategia que utilizaremos ante New York, en eso estoy más pensante que en saber si esto nos traerá consecuencias en un futuro corto o mediano. El próximo cotejo lo tenemos que ganar si o si, y ya pensaremos en lo que sigue, primero está lograr la victoria el domingo", apuntó.