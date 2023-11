Ni las carencias frenan el éxito del Club Catanes de Tamuín

A pesar de que no cuentan con apoyo alguno, ni instalaciones adecuadas para la práctica del voleibol, el equipo femenil del Club Catanes de Tamuín ha puesto en lo más alto, en los tres últimos años, el nombre de San Luis Potosí a nivel nacional.

Por tal motivo recibieron merecidamente el Premio al Mérito Deportivo 2023 en la disciplina del deporte de las clavadas, por lo que para tan especial ocasión, vinieron a la capital potosina desde aquel municipio de la Huasteca la mayoría de las jugadoras y cuerpo técnico para recibir el galardón que les reconoce los éxitos alcanzados.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Omar Martínez Silva, entrenador del club, charló en exclusiva con El Sol de San Luis, y señaló estar orgulloso de todas sus alumnas, "porque nos tomaron en cuenta después de varios años de éxitos, y más que voltearon al interior del Estado donde también se están haciendo bien las cosas en el deporte potosino".

Y nos explica cómo surgieron y han crecido. "Somos el Club Catanes de Tamuín de voleibol, orgullosos de la Huasteca. Iniciamos hace 5 años con un grupito de 10 niñas, muy entusiasmados, y ya en la actualidad hemos crecido pues ya son alrededor de 100 alumnas en diversas categorías entre los 14 y 17 años. En este corto tiempo hemos logrado obtener buenos resultados en lo regional, estatal y nacional. Entre lo más destacado es que ya tenemos tres años trayendo logros para San Luis Potosí, con un tercero (2021), segundo (2022) y primer lugar (2023) en el Campeonato Nacional convocado por la Federación Mexicana de Voleibol".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Estos resultados ha puesto los ojos de la Federación en sus jugadoras, "así es tenemos ya una jovencita de Tamuín que representó a SLP y México con la selección Sub-21 en el Golfo Pérsico. Y también Delia Maelí Martínez Martínez, jugadora Sub-17 que está con México en Honduras en el Continental de NORCECA, por eso no vino a recibir el Premio".

A pesar de ello las autoridades municipales y estatales no les han ofrecido ningún apoyo. "Me siento muy contento porque hemos crecido de la nada en cinco años allá en nuestro pueblo. Sin embargo ha sido fundamental el apoyo de los padres de familia, que llevan a sus hijas a entrenar, nunca faltan y apoyan en lo que pueden para que viajen y alcancen sus metas. Somos un Club muy austero, que hemos podido viajar a diferentes ciudades del estado y de la República Mexicana, que nos damos cuenta de que contamos con una cancha austera, en malas condiciones, las instalaciones no son adecuadas para prepararnos, quizás la peor en la que hemos competido, y aún así el que las jugadoras obtengan esos logros, la verdad que es de aplaudirse".

Y por último nos dice cuál ha sido la clave de ese éxito, a pesar de las carencias, "considero que es por el esfuerzo, constancia, disciplina que toma cada alumna del club; la garra y corazón que ponen en cada torneo que participan, siempre me sorprenden porque son muy entregadas en cada partido, ganen o pierdan, lo dejan todo en la cancha, con una hambre enorme de trascender".