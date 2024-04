Nadia Podoroska sueña con una medalla en JO Paris 2024

La argentina, Nadia Podoroska, flamante campeona del segundo WTA 125 San Luis Open 2024, afirmó que jugar en la capital potosina le dio oportunidad de recuperar su nivel para encarar los futuros torneos que restan en el año, entre ellos los Juegos Olímpicos París del próximo verano, donde sueña con colgarse una medalla.

La nacida hace 27 años en Rosario, Argentina, actual 67 del ranking WTA, comentó que la final disputada ante la británica Francesca Jones fue algo especial por tratarse de su mejor amiga y compañera de dobles.

“Que puedo decir, el enfrentarte a una de tus mejores amigas pues no es fácil, por todo lo emocional que representa, pero esto es un deporte y sales a darlo todo y con quien sea, nunca juegas a perder. Nos tenemos mucho cariño, pero lo que pasa en la cancha es diferente y eso queda allí. Francesca viene jugando también un gran tenis, viene creciendo y superando muchos obstáculos y mis respetos para ella porque tiene tiros muy potentes, su derecha es buenísima, a pesar del marcador final tan holgado no fue algo fácil vencerla, tuve que sacar mis mejores tiros para superarla”.

Nahum Delgado | El Sol de San Luis

De su participación en general en el torneo realizado en el Club Deportivo Potosino, Nadia Natacha opinó: “Este fue mi primer torneo en arcilla, después de varios en superficie dura, así que es muy positivo el resultado de lograr el título, me sentí muy bien y en los dos últimos partidos realmente pude desarrollar un buen tenis y más que en el aspecto físico estoy sin lesiones y así puedo pelear todas las pelotas.

De mi estancia acá en San Luis rescato que tuve un nivel muy parejo en mi desempeño todos los días, al principio me costó trabajo, pero conforme me aclimaté me fui adaptando bien y llegué en mi mejor forma a la semifinal y final. Tuve paciencia en mi desempeño y eso es lo que valoro más, el no dejarme caer mentalmente”.

Además, la sudamericana señaló que venía por la revancha ya que en el 2023 se despidió muy rápido. “Me quedé con esa espinita clavada de haber perdido en segunda ronda ante Cocciaretto y quería venir de nuevo a reivindicar esa participación que tuve con algo mejor y bueno fue hasta obtener el título, que mejor.

Nahum Delgado | El Sol de San Luis

Y fue curioso que el año pasado que me derrotó fue algo muy similar, incluso el primer set también quedó 7-6 a favor de Elisabetta, luego en el segundo set tuve set point y no lo pude concretar, ahí me caí un poco y ella me gana. Ahora este año nos encontramos en la semifinal y de intenso enfrentamiento. Estuve abajo en el marcador, pero no me dejé caer y pude levantarme y ganarle. Creo que ahora la diferencia fue lo mental y que la superé en lo físico, ella andaba algo lastimada y yo entera”.

De su futuro inmediato, “voy a jugar en Bogotá, Colombia, luego ya me adentraré al de Madrid, Roma, y otros más, hasta llegar lo mejor preparada y con el ranking para entrar directo al Roland Garros en París. La idea es seguir manteniendo este nivel de juego y mejorar mi forma física para encarar lo que resta del año de manera positiva. Creo que si puedo jugar como lo estoy haciendo, vendrán buenos resultados”.

Por último, dijo que le encantaría representar a Argentina en Juegos Olímpicos Paris 2024, “competir por mi país es algo especial y si me convocan a los Olímpicos, estoy más que lista para buscar una medalla, poder ganarla es algo único. Ya estuve en Tokio 2020 y fue una experiencia inolvidable”.

Nahum Delgado | El Sol de San Luis

LA FRASE

“Me voy de SLP con buenas sensaciones, me trataron como en casa y lo mejor es que regresé a mi nivel de tenis”.

EL DATO

Con los puntos que sumó, ascendió 11 lugares en el ranking WTA, del 78 al 67.