Monterrey elimina a Santos de la Copa Value 2023

El líder de la LNBP, Fuerza Regia de Monterrey, demostró su poderío en la duela y humilló a Santos del Potosí con marcador de 86-61, en el arranque de la primera Copa Value 2023.

Con este resultado, los regios avanzan a semifinales, que se jugarán el viernes 29, y enfrentará al ganador de León vs Chihuahua, en tanto que Santos queda eliminado en su debut.

La duela del gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, fue la sede del partido, en el que Fuerza Regia, con uniforme negro con vivos gris, saltó a la duela con: Marquis Wright (1); Daniel Bejarano (2); Lucas Faggiano (3); Jordan Glynn (23) y Harvey Grant III (45). Coach: Pablo García.

Cortesía | Copa Value

Santos del Potosí, octavo de la tabla general en la LNBP, se presentó todo de blanco y vivos verdes, con: Tjader Fernández (2); Jordan Burns (3); Luis Ochoa (5); Daniel Soto (7) y Rakeem Christmas (25). Coach: Héctor Porrata-Doria.

El partido arrancó en el primer cuarto parejo, ambos equipos en estando la mayoría de sus ofensivas, por lo que resultó parejo, con empates a 5 y 16 unidades. Se alternaron el marcador y después de varias fallas, terminó igualado 19-19. Destacar que por Santos el jugador 3, Jordan Burns encestó 11 puntos.

Al inicio del segundo periodo, del Potosí con triple de Adonys Henríquez se puso 19-22, pero a partir de ahí Fuerza Regia ya no permitió más y tomó ventaja de 27-22 con puntos de Joseph Ávila y Aarón Fuller. Santos no carburaba y se le cerró el aro hasta en los tiros libres, la banca ahora no aportó y hubo muchas pérdidas de balón. Monterrey no perdonó y encestó desde tres y en la pintura. Se dieron vuelo para un 42-31 y final al medio tiempo de 50-34, jugando por nota y con siete triples.

Cortesía | Copa Value

Se esperaba una reacción del equipo potosino en el tercer cuarto, sin embargo está nunca llegó, al contrario, solo fue que Monterrey apretara el acelerador y tomó ventaja de 65-40, que marcó la definición del partido, pues ya la diferencia y nivel competitivo entre uno y otro equipo era notable. Así se fueron con la ventaja parcial por 68-47.

Los últimos diez minutos fueron de trámite, incluso los dos coaches jugaron con sus elementos de banca, dándose el caso de que varios minutos Fuerza Regia lo hizo con cinco mexicanos y Santos con cuatro. Al final el marcador fue de 86-61, en una verdadera canastiza del primero ante el octavo lugar de la tabla en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

Fuerza Regia tuvo a sus mejores encestadores en Marquis Wright y Jordan Glynn, con 16 y 15 puntos, en ese orden.