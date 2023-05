México gana oro en la Copa del Mundo de natación artística sin apoyo de la Conade

El representativo de México de natación artística conquistó la medalla de oro en la modalidad de equipo técnico, durante la Copa del Mundo que se disputa en Egipto. México consiguió 270.1584 puntos para superar a Italia que se quedó en el segundo puesto con 268.8417 mientras que en la tercera posición se quedó Francia con 253.5312.

El equipo, integrado por Regina Alferez, María Fernanda Arellano, Daniela Estrada, Itzamary González, Glenda Esthefania Inzunza, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino y Pamela Toscano cosechó 95.900 en impresión artística, 174.2584 en ejecución y un total de 28.2500 de dificultad.

#MéxicoEsCampeón: Gran actuación del conjunto mexicano 🇲🇽 de natación artística en la Copa del Mundo en Egipto, donde obtuvo medalla de oro en modalidad equipo técnico.



México 270.1584 🥇

Italia 268.8417 🥈

Francia 253.5312 🥉

México casi no va al mundial por falta de apoyo

La participación de la delegación mexicana en la justa mundialista estaba en duda ya que no tenían recursos económicos para realizar el viaje tras la decisión de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de cerrar todo tipo de apoyos por los problemas internos que se viven en el seno de la Federación Mexicana de Natación (FMN).

De hecho, tuvo que intervenir la iniciativa privada para que pudieran tener ese respaldo y puedan continuar con su preparación de cara a los Juegos Olímpicos que se disputarán el próximo año en París.





🇲🇽🇲🇽 Team Mexico surprises everyone and takes gold in the Mixed Team Technical at the #ArtisticSwimming World Cup🤩



Powered by srsportswear

En la prueba individual, la mexicana Joana Jiménez concluyó en la sexta posición con 215.5583. El primer puesto fue para Vasilikí Alejandro de Austria (263.8959), Iris Tio Casas de España (262.9333) y Oriana Jaillardón de Francia (233.6542).

Este domingo entra en actividad Nuria Diosdado que participará en individual y en dueto con Joana

Nota publicada en ESTO