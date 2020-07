Memo Rojas termina octavo en Francia

Le Castellet, Francia, El arranque de temporada no ha sido que esperaba el piloto mexicano de la escudería Telmex, Memo Rojas Jr, quién el día de hoy ha cruzado la meta en la octava posición en el circuito francés de Paul Ricard.

El coequipero de Rojas, Ryan Cullen, tuvo un contacto con otro auto en la primera hora de carrera lo cual le hizo perder una vuelta y lo mandó a los pits donde perdieron más tiempo en reparaciones. Cuando el piloto mexicano tomó el volante del #21, pudo avanzar posiciones y recuperar algo del tiempo perdido.

El equipo pudo cruzar la meta en la novena posición al caer la bandera a cuadros, y una penalización posterior a otro auto hizo que subieran al octavo puesto final. No es el comienzo esperado para el mexicano, pero apenas es la primera fecha y habrá que ser perfectos en lo que resta de la campaña.

Justamente la siguiente fecha será el 9 de agosto próximo, en el hermoso trazo de Spa Francorchamps.

MEMO ROJAS – DragonSpeed #21

“Desafortunadamente no se obtuvo el resultado que esperábamos, ya que uno de mis compañeros de equipo, Ryan Cullen, tuvo un contacto con otro auto muy al inicio de la carrera, lo cual nos hizo perder una vuelta y hacer una gran parada de pits no programada, que nos hizo perder mucho tiempo. Pasamos las siguientes horas de la carrera tratando de recuperar el tiempo perdido. Como saben, está muy competitivo y es complicado recuperar tanto tiempo perdido, sobre todo cuando en este tipo de competencias no hay banderas amarillas. Logramos recuperar hasta el octavo puesto y rescatamos algunos puntos, sin embargo, no es lo esperado. Teníamos ritmo para terminar posiblemente en el Top 3 y haber sumado nuestro primer podio del año. Es algo que pasa en este deporte en el que compartes el auto con otros pilotos y un error de un compañero nos costó el resultado. Vamos a trabajar muy duro y a hablar con el equipo y trabajar aún más duro para lograr otra vez el título como lo obtuvimos en 2019. Gracias a mis patrocinadores Escudería TELMEX, TELCEL, Banorte, Red Bull, Traust, Club Premier, Mecano y 54D”.