Mala organización del Macro Regional de Triatlón en SLP: entrenadora

La entrenadora de la delegación de Zacatecas, Andrea Barraza, expresó su inconformidad por la pésima organización que tuvo el Macro Regional de Triatlón 2024 realizado en el municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí.

Afirmó que el evento careció de una buena logística, organización, jueceo y hasta rutas adecuadas.

“La verdad que dejó mucho que desear el Macro Regional, en el entendido que los atletas se tienen que adaptar a los circuitos, al agua en la natación, al clima y otros aspectos, pero en cuestión de trazado del circuito y de jueceo, que sí está en manos de los organizadores, la verdad falló en esta ocasión.

Cortesía / Canal 21 Rioverde

Para nosotros la delegación de Zacatecas fue un evento muy accidentado, al igual que para otras selecciones más, una chica de mi equipo perdió los dientes en una caída cuando se mezcló en un retorno con atletas de la rama varonil, algo que no debió suceder y que se pudo evitar. Otros dos de nuestros atletas sufrieron caídas en el retorno que estaba muy peligroso, pues la ruta tenía una deficiente señalética y falta de jueces para de menos orientar a los deportistas a su paso.

A pesar de que hubo una junta previa y se nos mostró el mapa con las rutas, cuando llegamos a competir se cambió, era diferente y no entendimos por qué, y de verdad que esta no es manera de llevar un evento de esta magnitud con once entidades y más de 300 atletas compitiendo, y si el evento no contaba con las cuestiones básicas de seguridad, no se debió haber realizado”, agregó la hermana y entrenadora de la ex triatlonista olímpica mexicana, Adriana Barraza, ambas reconocidas por el Gobierno de Zacatecas como las mejores de la entidad en el 2014.

Cortesía / Canal 21 Rioverde

“Otro detalle fue que el lunes día del eclipse, los organizadores apuraron mucho las pruebas, empalmaron unas con otras con el fin de acaba antes de que llegará el punto máximo del eclipse. Creo que hubiera sido mejor suspender unos 15 minutos o lo que se requiriera por el eclipse y después continuar las competencias; no pasaba nada y todos lo hubiéramos aceptado, pero no fue así y se puso en riesgo la seguridad de los trlatletas al competir a la rápida.

Entiendo que el gobierno de San Luis Potosí y municipio de Ciudad Fernández hayan levantado la mano para organizar el Macro Regional, en busca de atraer turismo y derrama económica, lo aplaudo porque en Zacatecas hubiéramos hecho lo mismo, pero sí fallaron en aspectos muy importantes de seguridad al deportista, además de pésimo jueceo, había pocos y mal organizados, ni que decir que las rutas estuvieron fatales, una parte de terracería y eso para un triatlonista o duatlonista debe ser en asfalto o cemento su etapa de atletismo y ciclismo. De la natación no hubo problema alguno, pero sí pareció que el evento lo hicieron al ahí se va, teniendo mucho tiempo para organizarlo bien”, apuntó.

Cortesía / Canal 21 Rioverde

LA FRASE

“De la hospitalidad, comida y trato de los habitantes, de eso no hay queja. Todo fue muy bueno”, comentó la entrenadora.