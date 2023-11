Los “Búhos” se ponen como objetivo el oro en los Paranacionales del 2024

Luego de ganar la medalla de plata en los pasados Juegos Paranacionales Conade, en Cancún, Quintana Roo, integrantes y cuerpo técnico de la Selección Juvenil de futbol para Ciegos, la cual está integran por elementos de “Búhos, F. C.” de San Luis Potosí recibieron un merecido reconocimiento por haber logrado este valioso resultado para ellos.

El capitán de los Búhos, Pablo Jesús Millán, destacó el trabajo que hicieron sus compañeros para lograr la medalla para San Luis Potosí, entre ellos Diego Saúl Miranda y Samuel Alejandro Castro, quienes contaron cómo fue el participar en este evento además del temor de moverse en la cancha, pero luego del primer partido, su perspectiva también cambió y les dio mayor confianza para enfrentarse a sus rivales.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Me habían dicho que el futbol de ciegos es de mucho contacto, pero a mí no me gusta empujar a la gente o por accidente tirarlos, entonces siempre que jugábamos y si los tumbaba siempre me disculpaba, pero ellos pasaban sobre mí y no decían nada, entonces aprendí que siempre tengo que ponerme con toda la fuerza y pasar aunque los lastime pero es juego, no es nada personal”, explicó Diego miranda quien además reconoció a su cuerpo técnico y demás jugadores mexicanos que representan al país.

En su intervención, Samuel Castro refirió que, al ser de Villa de Reyes, entrenó muy poco, y en su primer juego tuvo nervios de cómo intervenir y hacerlo bien pero finalmente al tener mayor contacto con la pelota, esto le dio mayor confianza. Mientras que David de Jesús Flores, quien juega como portero y es normovisual expresó que fue una gran experiencia “el simple hecho de llegar a una final y traer una medalla para San Luis, estoy muy contento”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por su parte, Isaac Mauricio Muñiz quien también tiene discapacidad visual, expresó que no contaban con suplentes, lo cual perjudicó un poco el rendimiento del equipo, a lo cual se sumó el clima, “pero vamos a seguir trabajando con todo el entusiasmo para el próximo año seguir siendo referencia y conseguir la medalla de oro”.

Finalmente, el entrenador Juan de Dios Lechuga, agradeció a las autoridades municipales y estatales el apoyo que se brindó al equipo, y reconoció no solo el trabajo que desempeñaron los jóvenes en esta justa deportiva, sino el nivel de competencia, cohesión y armonía que existe en el equipo que permitió una comunicación estrecha en cada uno de los encuentros que los llevaron a la final de los Juegos en esa disciplina.