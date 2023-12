Listo el calendario del Clausura 2024 del Atlético de San Luis femenil

La Liga MX Femenil dio a conocer el calendario de Clausura 2024 en el que Atlético de San Luis visitará al campeón Tigres UANL el sábado 6 de enero en la jornada 1, en el estadio Universitario, "El Volcán".

El torneo arranca el 5 de enero de 2024 en el cual las Atléticas disputarán ocho partidos de local y nueve de visita, con cinco cotejos en el primer mes del año, tres en febrero, cinco en marzo, tres en abril y uno en mayo. Así queda el calendario oficial:

ENERO: Jornada 1, Tigres UANL vs. ADSL, sábado 6, 21:00 horas, estadio Universitario. Jorge 2, ADSL vs. Querétaro, domingo 14, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 3, Guadalajara vs. ADSL, jueves 18, 21:10 horas, estadio Akron. Jornada 4, Tijuana vs. ADSL, domingo 21, 20:06 horas, estadio Caliente. Jornada 5, ADSL vs. UNAM, viernes 26, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez.

FEBRERO: Jornada 6, jueves 1, Mazatlán vs. ADSL, jueves 1, 15:00 horas. Jornada 7, ADSL vs. Cruz Azul, viernes 9, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 8, Santos Laguna vs. ADSL, domingo 18, 19:06 horas, estadio TSM Corona.

MARZO: Jornada 9, ADSL vs. León, domingo 3, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 10, Toluca vs. ADSL, lunes 11, 17:00 horas, estadio Nemesio Díez. Jornada 11, ADSL vs. Atlas, lunes 18, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 12, América vs. ADSL, domingo 24, 15:45 horas, instalaciones de Coapa. Jornada 13, ADSL vs. Pachuca, domingo 31, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez.

ABRIL: Jornada 14, ADSL vs. FC Juárez, domingo 14, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 15, Rayadas vs. ADSL, lunes 22, 19:00 horas, estadio BBVA. Jornada 16, ADSL vs. Puebla, domingo 28, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez.

MAYO: Jornada 17, Necaxa vs. ADSL, viernes 3, 17:00 horas, estadio Victoria.