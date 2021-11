Listas las finales del Nacional Universitario de Básquetbol

Los favoritos en varonil y femenil avanzaron a la gran final de la rama varonil y femenil en el Campeonato Nacional Universitario de Básquetbol CONDDE 2021, luego de disputarse las semifinales.

El uno contra dos se enfrentarán en ambas ramas en busca del título de campeones, para cerrar la actividad de este magno torneo universitario que organizó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en coordinación con el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, CONDDE.

Con los resultados arrojados, las finales quedaron así: UANL vs. Univ. Anáhuac México Norte, final femenil, y UA Coahuila vs. ITESM campus Monterrey, final varonil. Por terceros lugares: ITESM campus Monterrey vs. ITESM campus Guadalajara, femenil; UP Bonaterra de Ags. vs. ITESM campus Toluca, varonil.

En la rama femenil, primera semifinal que fue un clásico regio, la Universidad Autónoma Nuevo León se impuso al Tecnológico de Monterrey campus Monterrey con marcador de 70 puntos contra 43. El primer cuarto fue el único que ganaron las del Tec con marcador de 9-7, después de eso Tigres se apuntó el segundo cuarto 23-9, el tercero 18-9 y el cuarto 22-16, para sellar su pase a la final.

En la rama varonil y femenil avanzaron a la final los favoritos, uno y dos de la tabla Cortesía Deporte UASLP

Y en la segunda semifinal, las lideres generales, las chicas de la Universidad Anáhuac México Norte se impusieron sin problemas al ITESM campus Guadalajara, con marcador de 73-52.

Por lo que toca a los varones, la primera semifinal la ganó el ITESM campus Monterrey al imponerse por canastiza de 84-52 la Universidad Panamericana Bonaterra de Aguascalientes. Los primeros tres tiempos correspondieron a los del Tec, 21-13, 25-10 y 25-13, el último cuarto se lo llevaron los de Aguascalientes 16-13.

Y en la otra semifinal, el líder general, la Universidad Autónoma de Coahuila sufrió ante el ITESM campus Toluca, pero salió avante con triunfo de 59-55.

EL DATO

Las dos finales se disputan en el auditorio Miguel Barragán con entrada gratuita.