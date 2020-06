Liga Tangamanga se reúne con delegados

Este domingo los directivos de la Liga Tangamanga de Fútbol, se reunieron con los delegados de cada uno de los equipos de sus diferentes categorías que conforman esta organización, donde se les dio a conocer el protocolo de sanidad a seguir en el regreso a la actividad del Torneo de Apertura 2020 de este organismo, programado tentativamente para el 19 de julio.

El punto de reunión fueron el Campo de La Huerta, encabezada por Luis Javier Mireles, director general de esta liga; lugar donde se citaron, en diferentes horarios a los representantes de los equipos, teniendo un 80 por ciento de respuesta por parte de sus agremiados.

Entre los puntos a destacar en esta reunión fueron el de concientizar a patrocinadores delegados y entrenadores de la responsabilidad que se adquiere con el regreso a las actividades, en caso de ser necesario se programarán un porcentaje menor del total de los partidos.

Los jugadores deberán de seguir los protocolos establecidos; limpiar o desinfectar las credenciales, limpiar los balones que se utilizaran; se contará con la cantidad necesaria de contenedores para la basura, se evitará la aglomeración de personas, los arbitro deberá evitar el contacto físico entre él y los jugadores.

En caso de presentar síntomas relacionados con el virus se pide no asistir a los juegos; llegar al campo con cubrebocas y ya uniformado, evitar el contacto físico innecesario con compañeros y rivales; además, no deberán de asistir personas que formen parte del grupo de riesgo y no se permitirá la asistencia mayor a 30 personas.

Estos protocolos incluyen a todas las ligas de fútbol, así como patrocinadores, delegados, entrenadores, responsables de campos, comisario, árbitros, jugadores y porras de los equipos, que deberán de acatar cada uno de los puntos.

La información dada a conocer este día, deberá de ser compartida con cada uno de los integrantes de cada equipo, con el objetivo de crear conciencia en la responsabilidad que se adquiere, ya que serán de carácter obligatorio para poder llevar a cabo cada partido.

Así mismo, se informó que se estarán realizando, en estas dos semanas, encuentros amistosos con el objetivo de que los equipo retomen su ritmo, pero, sobre todo, comenzar a aplicar y en caso de ser necesario, mejorar los protocolos establecidos.