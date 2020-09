León le gana al Atlético de San Luis 2-0 en juveniles

CATEGORIA SUB 17

Con par de goles en el primer tiempo, "La Fiera" se puso adelante en el marcador y al final terminó por imponerse al Atlético de San Luis por marcador de 0-2.

Al minuto 22 de iniciado el partido Yair Juárez anotó el gol de la quiniela, el 0-1 para la visita; fue en tiempo de compensación cuando al 46', Emilio Cárdenas consiguió el 0-2 para León, que así se fue al descanso con el marcador a su favor.

En la parte complementaria, aunque vinieron los campos por el conjunto local, estos no redituaron en el accionar de San Luis, pues aunque estuvo insistente en el arco rival, la contundencia no la traían fina y terminó el equipo cuerero por imponerse, al no permitir anotaciones y llevarse la victoria con los dos goles iniciales.

La alineación del Atlético de San Luis fue con: Mauro Bazaure en la portería; Giovanni Díaz, Iker Moreno, Eduardo Martínez, Alec González, Ricardo Meza, Bruno Alcocer, Iván Auces, Ernesto Ramos, Iván Cervantes y Miguel Vázquez. DT Julio Servín. Entraron de cambio: Francisco Rodríguez, Jorge Gámez, Arturo Izquierdo, Rodrigo Chapa y Patricio Berlanga.

CATEGORIA SUB 20

Después de que el primer tiempo finalizó 0-0, en la parte complementaria cuando el partido entraba en su recta final cayeron los goles del equipo visitante, para imponerse 0-2.

Anotaron al minuto 77 Juan Pablo Rangel y al 87' Iván Hernández, para darle la victoria en esta jornada doce a su equipo, León FC, ante la tristeza de los elementos locales, que les falló la contundencia a pesar de crear varias opciones de gol.

Alinearon por San Luis: Leonardo Durán en la portería; Enrique Abundis, Clemente Osuna, Diego Nava, Arturo Martínez, Pedro Aguilar, Orlando Sánchez, Uziel García, Eduardo Águila, Ricardo García e Iván Martínez. DT Daniel Almaral. Entraron de cambio: Raúl Aranda, Álvaro Álvarez, Walter Ortega, Marco Antonio Chávez y Aldo Serna.

EL DATO

La próxima jornada los dos equipos del ADSL visitan a Tigres de la UANL, en la jornada 13.