La magia de la máscara en la Lucha Libre

Ícono de la lucha libre mexicana, misticismo en el cuadrilátero, creadora de héroes y villanos, el segundo rostro de un gladiador, ese es el peso de la máscara en el deporte de los costalazos en nuestro país, la cual ha cautivado a todos los amantes de este deporte, no nada más en México, sino a nivel mundial.

Personaje de mil batallas, donde compartía batallas con leyendas de la lucha libra mexicana como el Santo, Blue Damon, Huracán Ramírez, Mil Máscaras, Dos Caras entre muchas otras figuras, ese es Dr. Makenzie, luchador potosino que fue parte de la última gran camada de gladiadores en nuestro país, y que habló del misterio y valor que encierra una máscara.

“Esto (la máscara) es la magia de la lucha libre, ahorita me siento muy alagado, me siento como un súper héroe, uno se siente fuerte, cuando te despojas de la máscara se acaba el encanto, eres otra persona” comentó Dr. Makenzie.

El veterano luchador, sabe de la responsabilidad y peso que significa el llevar un personaje como este “traer estos vestuarios y estas máscaras es extraordinario, es una magia que te da valor, te da personalidad, pero también te genera la incertidumbre de decir, ¿Quién es ese señor?”

Pero no todo fue ser Dr Makenzie en su vida, pues “fuera del cuadrilátero me dedico a otras cosas, que el público me festeja y me ha visto, que es la música, aquí en San Luis Potosí todos me conocen, pero no me reconocen con este personaje; ante si vivía de la lucha libre, pero soy profesor de filosofía e historia universal, ya esto pensionado.”

El paso generacional comienza a cobrar factura entre los luchadores de la década de los 80’s y 90’s; y aunque aún no se ha retirado del todo, su pasión y amor por la lucha libre lo mantiene en activo en diferentes cuadriláteros.

“Estoy semi retirado, pero aun lucho cerca de mi tierra, vamos a León, Irapuato, Celaya, Querétaro, Saltillo, pero no muy seguido me hablan, ahí de vez en cuando, una por la edad, otra pues ya quedé lastimado, y como dice el dicho, me retiro antes de causar lastima.”

Rememorando viejas batallas, Dr. Makenzie habló de lo que es la lucha libre actual, señalando que la calidad a disminuido y el respeto a sus personajes desaparecido.

“La lucha libre a evolucionado, actualmente en cuestión de imagen han salidos muy extravagante, la lucha se ha degenerado más, mucha gente dice que están denigrando la lucha libre, ya no hay lucha como la de entes, ahora los luchadores llegan sin mascar, todos saben quiénes son fulano de tal” finalizó.

