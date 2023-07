La Leagues Cup deja cosas positivas al equipo: Gustavo Da Silva

Sin aceptar que en los dos partidos fueron superados por el rival en turno, Gustavo Da Silva Leal, director técnico del Atlético de San Luis, considera que la primera participación del equipo en un torneo internacional como la Leagues Cup 2023, les deja muchas enseñanzas.

Lejos de mencionar que su equipo estuvo muy abajo de las expectativas por el momento positivo que pasaba en la Liga MX, aún y solo acumulando cinco partidos jugados en la actual temporada, el timonel como es su costumbre buscó ver las cosas positivas y no enfrascarse en los señalamientos puntuales de la prensa internacional.

"Tenemos la costumbre de evaluar las cosas por los últimos 90 minutos que se juegan, tanto cuando se gana como cuando se pierde. Y lo hacemos con las emociones, pero nosotros vamos a buscar mantener el equilibrio para lo que resta del año, apenas es nuestro quinto partido de la temporada actual y no podemos evaluar que esto fue negativo para el equipo o club; pero seguro que vamos a mejorar mucho con el paso de los días y jornadas. Estamos en ese camino y vamos ir semana a semana para llegar a ese nivel que buscamos".

Ahondó que "soy una persona muy positiva sea ganando o perdiendo los partidos. Sinceramente no pensábamos que íbamos a irnos tan rápido del torneo, pero nos dejan muchas cosas buenas que aprender, no solo por mejorar en la táctica como equipo, sino en la convivencia interna de estar estos 10 días todos juntos, en otro país; eso nos hará más fuertes como grupo, que es algo que también suma cuando buscas el objetivo de trascender aquí o en la Liga MX".

Al ser cuestionado de manera directa si al Atlético de San Luis que dirige le faltó jerarquía para ganar los partidos o qué le faltó para trascender más, el estratega sudamericano respondió en un inglés fluido.

"Creo que jerarquía no porque tenemos un buen plantel. Esto pasa por circunstancias, tuvimos un penal al minuto 90 y si lo hubiéramos anotado otra cosa estaríamos hoy comentando. Pero hay que mencionar que los equipos de la Liga MX están iniciando temporada y MLS ya están en la recta final, de ahí que el ritmo es distinto. Entonces estamos lejos unos de otros, pero no hablo de la parte física, sino de cosas que vas mejorando partido a partido y la MLS están más avanzados en eso, y no es excusa simplemente poniendo en contexto a cada una de las ligas".