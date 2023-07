[Video] El “Picas” volvió a sentir la emoción del boxeo

Nicolás “Picas” Medina era un boxeador aguerrido, apenas se ponía los guantes y pobre de aquel que tuviera enfrente por su buena pegada, pocos lograban conectarlo pues tenía una defensa impenetrable, pero cuando su carrera estaba despuntando en peso welter, el destino lo mandó a la lona noqueado y dejándolo fuera de los encordados.

“Yo me retiré, yo iba muy bien en mi récord, traía cartel en varias partes en la República me retiro porque falleció mi esposa en 1989 me dejó una niña de cuatro años y ese fue el motivo que me tuve que retirar del boxeo, mi entrenador me decía que no me retirara porque iba muy bien, pero lo pensé bien y si fue muy difícil para mí dejar el boxeo”, comentó el “Picas” quien tiene hoy en día 66 años.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

En aquel entonces Nicolás combinaba su trabajo en una imprenta y el boxeo, todos lo apoyaban para que siguiera en este deporte, pero estaba convencido de que había tomado la decisión correcta de cuidar a su hija por los riesgos que representaba para él sobre los cuadriláteros.

“Extraño el box ‘decir chingao hubiera seguido yo el box’ pero es una decisión que tomé, fue muy difícil, pero mi decisión fue esa y ahorita es un recuerdo para mí, una emoción muy bonita que no puedo explicárselos”, dijo el expugilista.

El “Picas” junto a otros compañeros veteranos que fueron amateurs o profesionales pudieron participar en la función de exhibición de la Asociación Mutualista de Exboxeadores, en la que volvieron a sentir la adrenalina de ponerse los guantes, subir al cuadrilátero, escuchar la campana y tirar unos buenos golpes.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

“Una emoción muy bonita, creo que no lo puedo explicar, sentí ver la gente, el apoyo de la gente y todo, echarnos porras y todo eso pues, para mí fue muy feliz, me siento muy feliz de haber peleado en esta pelea”, expresó Nicolás Medina.

“Me siento bien satisfecho haciendo el esfuerzo, hoy haciendo lo que uno le gusta. Son muy amables (aficionados) no recibieron bien y nos aplaudieron”, opinó José Luis Navarro quien también participó en la función.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

“Algunos de los exboxeadores que están actuando aquí, dando exhibiciones de boxeo, es para mantenerse en condición física”, mencionó Rolando Martínez Herrera, dijo el que alguna vez fuera boxeador aficionado.

El objetivo principal de este evento de la Asociación de Exboxeadores de San Luis Potosí es para reconocer a aquellos expeleadores, además de apoyarlos pues en algún momento le dieron una satisfacción al deporte potosino.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

“La importancia que se les de todo el honor, toda la justicia a los exboxeadores, la Asociación de Exboxeadores trata de velar por los compañeros, por exboxeador que están por falta de recursos en ocasiones, se les apoya de poca forma porque no tenemos bastantes recursos para poder apoyarlos, pero en lo que uno puede los apoyamos”, señaló Fausto Chávez Lozano, presidente de la Asociación de Exboxeadores de San Luis Potosí y quien también le tocó echarse unos rounds en esta función.

Nicolás Medina y sus compañeros pugilistas participaron en una misa en donde recordaron a los que ya fallecieron, además se entregaron reconocimientos a Rolando Martínez Herrera, José Guadalupe Ramírez, José García, Álvaro Espinosa Alvarado, "Panchito" Sandoval y Jaime “Rocky Balboa”.