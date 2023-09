La derrota quedó atrás y nos enfocamos en Mazatlán: Ricardo Chávez

Ricardo Chávez, defensa del Atlético de San Luis, afirmó que la derrota ante la UNAM fue dolorosa por como se dio, pero ya le dieron la vuelta a la página y tienen la mira puesta en Mazatlán.

"Esta semana hemos estado enfocados en las cosas que dejamos de hacer ante Pumas, si bien estábamos muy sólidos en las jornadas anteriores, creo que el haber permitido tres goles ante Pumas es algo en lo hemos puesto énfasis en los entrenamientos, además de la fortaleza mental, porque cuando uno tiene rachas buenas esa parte no le debes de olvidar cuando pierdes, debes ser positivo y levantarte cuando antes. No hay tiempo para lamentaciones porque esto es jornada a jornada, partido tras partido y ahora pensamos en Mazatlán, no en lo que sucedió hace unos días".

Y agregó: "En un partido hay solo tres resultados que se pueden dar, y en ese sentido partido a partido salimos con la consigna de ganar, pero también conscientes de que existe la posibilidad de las otras dos opciones, por lo que no nos vuelve locos el que solo se hayan dado victorias en las jornadas pasadas y ahora la derrota en el último partido, estamos más enfocados y ocupados en encontrar las formas de ser cada vez mejor y salir a darlo todo cada uno de nosotros, que en atorarnos o quedarnos en lamentar la derrota".

Cortesía | Atlético de San Luis

Con relación a los próximos dos partidos consecutivos en casa, ante Mazatlán y Cruz Azul para cerrar el mes patrio, el tamaulipeco señaló "todos estamos conscientes, hasta la afición, de la importancia que tienen al ser en casa, pero lo tomamos con tranquilidad y más que pensar en una posible calificación a liguilla si ganamos ambos, nos enfocamos en ir semana a semana, no pensamos en futurear sino en el partido que viene, y eso nos ha funcionado porque hemos avanzado a pasos firmes. Estamos trabajando para ser campeones, pero construyendo cimiento a cimiento, balón a balón, ese camino que se requiere, el explotar nuestras fortalezas, el mejorar en lo colectivo, etc", apuntó.

Por último, sobre un posible llamado a la selección mexicana, Chávez Soto fue claro: "Estoy bastante tranquilo en ese sentido, con mucha paz, creo que he puesto mi futuro y destino en las manos de Dios, y trabajo para ser cada vez mejor persona y jugador, y si eso se refleja pues que bueno, pero no me quita el sueño ese tema, mientras en mi club me tomen en cuenta y las cosas salgan bien, Dios dirá que nos tiene más adelante".

Ricardo Chávez Soto, nació hace 28 años en Tamaulipas. Porta la playera número 5 en los dorsales.