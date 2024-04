José Sainz: Intensidad y Pasión en el Campo Bravo

El matador de toros potosino José Sainz se mantiene con intensa actividad en el campo bravo, en donde en las últimas semanas tuvo una agenda con compromisos en los tentaderos de diferentes dehesas del país.

Es de resaltar que José Sainz cuenta con el respaldo de ganaderos quienes le tienen confianza y le dan la oportunidad de seguirse preparando, de cara a la llegada de una nueva fecha que espera con ansia dentro de su corta pero ya fructífera carrera.

Cortesía José Sainz

Sainz ha tentado recientemente en las ganaderías de Monte Caldera, Gómez Valle, Xajay, Pepe Garfias y Bernaldo de Quirós, en esta última brillando especialmente con soberbias ejecuciones que demuestran el buen paso que lleva como torero.

"Ahora mismo me siento ilusionado, es una etapa en mi carrera donde es como volver a empezar y es difícil, pero estoy feliz, ya que me he estado preparando como si tuviera 20 corridas en puerta, y sé que cuando se venga una fecha saldré a triunfar y disfrutar. Quiero agradecer a todas esas personas que han estado apoyándome y siguiendo mi carrera”.

El matador se prepara con intensidad pues espera algún día volver a torear en su tierra, “espero me puedan ver pronto en mi tierra para que puedan ver a un torero con muchas ganas de ser una figura del toreo", comentó Sainz.

Los triunfos más importantes, sobresale el festejo de su alternativa, el 12 de agosto del pasado 2022, cortando una oreja a un ejemplar del hierro de Espíritu Santo y Marco Garfias de nombre "Al alba", con el que también fue muy ovacionado en la plaza de San Luis Potosí.

Otro de sus grandes triunfos fue en San Juan del Río, Querétaro, el año pasado cuando alternó ni más ni menos que con Andy Cartagena y en esa tarde cortó tres orejas en una corrida de Bernal-do De Quirós.

En total, José Sainz lleva 9 corridas en un año y medio como matador de toros, pero lejos de dormirse en sus laureles, continúa preparándose arduamente para estar siempre listo a lo que venga en su incipiente pero prometedora trayectoria taurina.