José Mauricio ilusionado por abrir serial taurino de la Fenapo

Ilusionado por presentarse en el arranque del serial taurino de la FENAPO 2022, José Mauricio afirmó que será una noche especial por todos los ingredientes que incluye la corrida del 12 de agosto a las 20:00 horas en la Plaza Monumental El Paseo.

"Llegó con mucha ilusión, con ganas de torear ya en la capital potosina, con la alegría y honor de poder partir plaza después de de dos años que no hubo Feria en San Luis Potosí. El inaugurar este serial taurino para mi es un honor y gusto el pisar de nuevo el ruedo; vengo con toda la actitud para que la gente disfrute de un primer viernes de buena fiesta taurina", comentó en entrevista para El Sol de San Luis.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Del cartel tan especial que se armó para esta primera corrida, de cuatro que se tendrán, el Matador de Toros expresó: "Para mi es una motivación extra el poder atestiguar la alternativa de José Sainz, que es un novillero potosino que se convertirá en matador; entonces es una fecha que a toda la afición taurina de la capital y todo el Estado de esta tierra tan maravillosa les debe dar ilusión, y bueno, también con una ganadería potosina como es Espíritu Santo, con la que he tenido muchas victorias, y para cerrar el alternar con un torero que admiró y respeto mucho, me refiero al matador Jerónimo, que se despide de los ruedos. En fin que hay todos los ingredientes para que sea una gran noche".

Al pedirle algunas palabras para su amigo José Sainz, quien tomará la alternativa, el torero radicado en la capital potosina emocionado expresó: "Cuando yo viví ese momento puedo decirte que es un sentimiento único, es algo que vives una vez en tu vida. Si se siente miedo, responsabilidad, compromiso, pero todo eso aunado a que sabes que ese día cumplirás un sueño y que luchaste mucho por el, se convierte en una alegría tremenda, porque te ilusiona a dar lo mejor y sobretodo a darte cuenta que lo que vendrá después lo debes tomar con más responsabilidad. Me siento honrado de compartir el cartel con José Sainz porque lo conozco bien, hemos estado yendo al campo a entrenar desde que él se inició como becerrista y luego novillero, y ver que ahora cumplirá su sueño de matador de toros del que tanto platicamos, para mi es algo que me llena y me recompensa porque le sucede a alguien que estimo mucho".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Sobre sus recientes lesiones, afirma "ya estoy mucho mejor y recuperando el ritmo, tan es así que ayer tuve un Festival y salí triunfador. La semana pasada estuve en corrida en Veracruz y me fue bien, entonces las cosas se están dando bien, la mano me está respondiendo y ya sin dolor. Fue una lesión en la muñeca que tarda en sanar y que para un torero es complicado salir adelante, pero me he sentido bien al entrar a matar y en general en el desarrollo de la lidia".

Antes de despedirnos le pedimos su opinión con relación a la prohibición de las corridas de toros en la Plaza México, por un juicio promovido por la práctica de maltrato animal.

"Para mi está siendo algo absurdo ese amparo, porque no le parece a una persona la fiesta de los toros hace que se pierda el respeto a esta actividad que muchos decidimos tomarla, esa libertad de hacer lo que nos gusta sin dañar a nadie. Esto es un espectáculo que está perfectamente reglamentado, que en cada municipio tiene sus reglas, y que una persona por el simple hecho de no gustarla, afectar no solo la economía de muchas personas, sino también la ecología que es lo más grave que se me hace, afectar al toro de lidia, y lo que pretenden es desaparecerlo así de fácil para esas personas anti-taurinas. Por eso aprovecho para hacerles la invitación a todos para que apoyen la fiesta brava, que ahora que regresa a "El Paseo" la vuelvan a vivir como antes, queremos ver las plazas llenas, no solo aquí en San Luis Potosí sino en todo el país. Si queremos que estoy siga vivo, requerimos de apoyar la tauromaquia todos los que nos gusta", apuntó.

LA FRASE

"Ver que José Sainz cumplirá su sueño es algo que me llena y me recompensa, porque le sucede a alguien que estimo mucho": José Mauricio.

EL DATO

Posterior a su presentación en SLP, José Mauricio toreará el día 14 en Cadereyta y cierra agosto el día 20 en Huamantla.