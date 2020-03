Jornada intensa se avecina en la Liga Central

Jornada muy especial es la que vivirá la Liga Central de Futbol este próximo 15 de marzo, cuando en el campo comiencen a caer los invictos de algunas escuadras que se mantienen imbatibles en este 2020.

ESTELAR GENETIC J12: Real Industrial "A" vs Cachorros del Atl. Progreso, Vita's, 12:00; Uniòn PMS vs Mèxico 70, Tang. 1 -11 pasto, 12:00; Dep. La Lonja vs Monarcas FC, Albino's, 10:00; Transportes Nevada Dep Pozuelos vs Zapatos Compay, Tang. 1 - 3 pasto, 10:00; Atl. Trujillo vs La Bodeguita, Vita's, 08:00; Bar Casa de Humo vs Comeis "A", Tang. 1 - 11 pasto, 10:00; Alumineros FC vs Burgos FC, Tang. 2 - 16 pasto, 08:00; Colombia vs Castillo Electricidad, Tang. 1 - 3 pasto, 12:00; Real Diez vs Electrònica Car Audio, Gana local; Atl. Santa Cruz vs Azul Sport, Tang. 1 - 3 pasto, 08:00; Real Independiente vs Peñarol S.D., San Andrès, 10:00.

ALTO NIVEL EURO CRACK'S J11: Atlètico Primos vs Cuervos Soccer, Tierra Blanca 1, 08:00; Atl. Don Frank vs De Anda Club, La Libertad, 08:00; Felinos FC vs Puerto de Zaragoza, Real Madrid 1, 10:00; Atl. Moràn Constr Inntegra vs Accesorios Central, Moràn, 10:00; Atl. Hogares vs Dep. Simòn Dìaz, Albino's, 08:00; Duques Morales vs Milàn S.D., Tang. 2 - 5 tierra, 10:00, Dep. Real Tierra Blanca "A" vs Euro Pc Plus, Pendiente; Atl. Panamà vs Transportes Menchaca, Peñarol, 10:00; Dep. Serviaire vs Puros Cuates 21, Tang. 1 - 11 pasto, 08:00; Real Cheix "A" vs Comeis "B", Tang. 2 - 16 pasto, 12:00; Dep. Real Tierra Blanca "A" vs Comeis "B", Real Madrid 1, 08:00.

SUPER GRUPO "A" J11: Pancho's Camotes vs Trasbrazados, Abastos 4, 12:00; Transportes del Bravo vs Dep. El Rincòn, Peñarol, 12:00; Peñarol Six Bryndis vs L. A. Galaxi, Apostòlica, 08:00; Atl. Pasteur vs Atl. Llan, Tang. 2 - 16 pasto, 10:00; Angeles T.B. vs Aguilas Campeòn, Real Madrid 1, 12:00; Los Tres Garcìa vs Dep. Rezios, Santa Cruz, 08:00; Zorros T.B. vs Lomas de la Virgen, Moràn, 12:00.

SUPER GRUPO "B" J11: Atl. Loma vs La Maldita Escuela, Mineros, 12:00; Dep. Cosmos vs Atl. Flores Santa Cruz, Tang. 2 - 5 tierra, 12:00; Dep. Real Tierra Blanca "B" vs Halcones T.B., Tierra Blanca 2, 12:00; Gladiadores T.B. vs Dep. Pozuelos Jr., Pozuelos, 10:00; Leones Negros T.B. vs Dep. Perù, Atlètico 14 vs Club Cocinas Jadael, UVM, 10:00; Cf San Luis vs Dep. Campana, Insurgentes, 10:00; Bellas Lomas vs Serviplop, San Andrès, 12:00; Dep. Lòpez vs UCH.

ESPECIAL J11: Dep. Family vs Atlètico 23 T.B., Trinidad, 12:00; Dep. Combinado vs Dep. San Luis, Trinidad, 10:00; Canteras Martìnez vs Combinado Garita, Tang. 2 - 5 tierra, 08:00; Cachorros Club Atl. Progreso vs Real Industrial "B", Quìmicas, 08:00; Dep. Lòpez vs UCH, Apostòlica, 10:00; Pumas Tec vs Constructora Vàzquez, Vita's, 10:00; Club Cuervitos vs Real Cheix "B", Albino's, 12:00.