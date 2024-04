Joaquina Gregorio y Victoria Reynolds refuerzan a Santas del Potosí

Continúa armando su roster el Club Santas del Potosí para la temporada 2024 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, LNBP Femenil, por lo que suma otro par de refuerzos a sus filas, ambas extranjeras.

La primera de ellas es Victoria Reynolds, quien nació en Kenia, pero reside en los Estados Unidos. Tiene 26 años y mide 1.78 metros, con amplia trayectoria en el baloncesto colegial y profesional femenil.

Del 2016 al 2020 jugó amateur con The College of William and Mary, donde fue electa dos veces al equipo más destacado de su conferencia, anotando con su club mil puntos. También jugó en la Liga Profesional de Kenia en el año 2023, siendo electa la mejor jugadora, y desde el 2021 hasta la fecha ha sido llamada para representar a su país, siendo designada la MVP durante varios años.

Cortesía / Santas del Potosí

En los años más recientes, jugó en Portugal con el equipo Imortal del 2022 al 2023, y ya tiene experiencia en México, pues a principios del 2024 formó parte de la escuadra Lady Piratas de Matamoros, donde fue electa la MVP de la liga, y ahora vestirá los colores azul y amarillo de Santas del Potosí.

La segunda refuerzo es Joaquina Gregorio Santos, quien nació un 28 de julio del 2001, tiene 22 años y mide 1.66 metros, de nacionalidad uruguaya y cuenta con título profesional como Licenciada en Terapia Ocupacional.

Entre su palmares deportivo, en el 2022 disputó con Uruguay la Americup y Panamericanos, ambos en modalidad 3x3. Ese mismo año integró las filas del Club Aguada en la Liga Uruguaya Femenil. Y un año después, en el 2023, fue contratada por la escuadra Defensor Sporting también en su natal Uruguay.

Cortesía / Santas del Potosí

Y más reciente, del 2023 hasta hace unos meses del 2024, integró las filas del Club Riachuelo, de la Liga Femenina de Argentina. Cabe mencionar que esta será su primera experiencia en México y en el extranjero, ya que solo ha jugado baloncesto profesional en su país natal.

Ambas se unirán a la pretemporada esta misma semana, junto con las otras dos refuerzos ya anunciadas y diez jugadoras nacionales que buscan un lugar en el roster final.