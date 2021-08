Jesús Padrón pide calma tras la derrota ante Tigres

Después de caer 5 goles por 1 ante Tigres, Jesús Padrón, director técnico del Atlético de San Luis, pido calma a sus jugadoras, esperando que al finalizar el torneo se logre calificar y tomar revancha de lo sucedido el lunes por la noche en el Estadio Universitario; recalcando que se tiene que logar trabajando.

Tras la derrota ante las felinas, el estratega de las potosinas les pidió calma a las jugadoras “todos sabemos lo que es tigres, tuvimos un buen arranque, tuvimos una evaluación consiente de lo que había pasado en el partido” añadió “Queda mucho torneo por delante, es una derrota dura, pero hubo muchos lapsos en lo que me gustó el equipo.”

El ser consistente y que el grupo se crea que puede ser un rival competitivo es lo que hace falta al plantel “hay que mantener la intensidad lo más posible, en los momentos de apremio y en los que el rival te va a someter porque eso va a pasar, hay que tener esa fortaleza mental.

Con respecto a las decisiones arbitrales, Padrón no quiso hablar dejando a juicio de cada persona el tema “no me gusta hablar de arbitraje, donde estoy no es la mejor perspectiva para poder juzgar, ahí no nos vamos a meter.”

El objetivo para Jesús Padrón y el Atlético de San Luis Femenil está claro y buscan tomar revancha frente a las felinas “nuestra meta sigue estando en calificar, deseosos de que nuestro primer rival sea Tigres y que se de esa revancha, pero para eso tenemos que trabajar, hoy me voy con esa sensación que merecíamos más” finiquitó.

Con información de Edgar Barajas