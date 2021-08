Daniel Delgadillo y el sueño cumplido de JO

Para muchos deportistas el participar en unos Juegos Olímpicos se convierte en un sueño, el cual no todos pueden alcanzar, algo que pudo hacer realidad el nadador potosino Daniel Delgadillo, quien tomó parte en la prueba de Aguas Abiertas en Tokio 2020, convirtiéndose en el primer mexicano en participar en esta prueba, en donde ocupó el lugar 17.

A sus 31 años de edad, Delgadillo alcanzó este objetivo, tras un proceso largo de muchos triunfos y fracasos, de cada día levantarse a entrenar y en cada competencia dar todo para mejorar, de quedarse a centésimas para dar marcas olímpicas, e incluso pensar en el retiro en el 2016, el regresar en el 2019 a la alberca y conseguir su sueño ha sido la máxima recompensa.

Tras su participación en Tokio, el tritón potosino se encuentra en días de descanso y planeando lo que se viene en su carrera deportiva, aun disfrutando de cumplir el sueño de participar en unos Juegos Olímpicos “Estoy feliz, satisfecho, aun no me la creo, era un sueño que por tantos años no había logrado, ya puedo decir que soy olímpico.”

Tuvieron que pasar varios ciclos olímpicos para alcanzar la meta, algo que estaba seguro iban a lograr en este proceso “fue una angustia con todo esto que se está pasando, llegar ahí y estar en Juegos Olímpicos te llena más de emoción, estar entrenando a lado de campeones olímpicos de otros deportes es súper padre.”

El alcanzar este meta un fue nada fácil, pues en el no dar la marca para Río 2016 fue un momento duro en su carrera deportiva, donde pensó en el retiro “tenía 26, uno siente que ya se le fue el tren, que ya está viejo, me voy a dedicar a trabajar, otros cuatro años se ven lejos y ese fue el momento más difícil, pero en el 2019 cuando tomé la decisión de buscar la marca para JO.”

Pero esta meta fue compartida con entrenador Cristóbal Ruiz, con el que ha vivido cada uno de sus procesos olímpicos hasta conseguir el objetivo “también era un sueño para él, tantos años que me ha entrenado y otros tantos que tiene como entrenador que tenía buscando ese objetivo.”

El finalizar en el puesto 17 estaba en el presupuesto del potosino que entró rankeado en el puesto 21, “cuando estás ahí vas a competir, es darle y morirte ahí, si disfrutas, aunque fue una competencia rápida y lo que me motivo mantenerme en este grupo en el que estaba, era que estaba en JO y tenía que darlo todo.”

Como todos o la mayoría de los atletas mexicanos, el apoyo de la familia es fundamental, ya que se convierten en los principales impulsores del deportista “De toda la vida han sido mis papás, sin ellos no podía haber logrado estar en JO, mi novia fue la que me empujó a seguir adelante.”

Tuvieron que pasar 19 años para que un atleta potosino regresara de manera individual a unos Juegos Olímpicos, racha que espera quede atrás “Espero romperé esta racha y que para el 2024 haya más potosinos e ir incrementando más representantes de San Luis Potosí en JO”.

Tres años de distancia lo separan de París 2024, meta que tiene en mente Delgadillo “Quiero seguir entrenando y lograr la calificación, pero ahorita tenemos que ver otras condiciones, tengo edad, aguas abiertas ha venido siendo un deporte más longevo, yo estoy con todas las ganas, espero estar ahí, y contar con los recursos necesarios para logra la calificación” finiquitó.

Con información de Edgar Barajas