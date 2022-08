Invitan a la Carrera - Caminata 2022 "Día de las personas adultas mayores"

Para conmemorar el "Día del Adulto Mayor", el domingo 28 de agosto se realizará la Carrera - Caminata 2022 "Día de las Personas Adultas Mayores" que será con causa, siendo la invitación abierta a quien desee sumarse al festejo atlético.

La organización corre a cargo de la Asociación de Profesionistas Especializados en la Atención al Adulto Mayor (APESAAM) Geriatría San Luis y apoyo del Centro Potosino de Integración de la Tercera Edad (CEPITE), asociación sin fines de lucro, y Gobierno del Estado de SLP.

A beneficio de los adultos mayores será la carrera - caminata del 28 de agosto. / Cortesía: APESAAM Geriatría San Luis.

"No corro ni troto pero de que llego, llego" es el lema de la justa atlética la cual no es competitiva, sino de convivencia, por lo que podrán completar los 3 kilómetros ya se caminando, trotando o corriendo, el objetivo es participar y sobretodo, inscribirse para que lo que se recaude por ese concepto sea junto con donativos, utilizado para aportar a los adultos mayores.

Cortesia | APESAAM Geriatría San Luis

El inicio está pactado a las 8:00 de la mañana con salida y meta frente al Planetario en el área verde, aún costado del estacionamiento que ahí se ubica, para completar la distancia en el circuito de las "tres fuentes".

Recuerda que no hay categorías, pero si se otorga medalla y playera a las primeras 200 personas que crucen la meta y se inscriban, con un costo de 250 pesos. Las personas adultas mayores no pagan nada y no incluye playera, pero si presea.

Cortesia | APESAAM Geriatría San Luis

Cortesia | APESAAM Geriatría San Luis

Los interesados podrán inscribirse en calle Justo Sierra 110, colonia Tequisquiapam, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Mayores informes al número 4447069885.

La justa atlética y caminata se efectúa en el marco del "Día del Adulto Mayor" que en diversos países, incluido México, se conmemora el 28 de agosto. En nuestro país se considera Adulto Mayor a una persona que tiene más de 60 años y al inicio de una etapa donde presentan condiciones de vulnerabilidad física, social y económica.

EL DATO

Son 3 kilómetros al interior del Parque Tangamanga Uno.