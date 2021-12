Iniestra y Juárez, listos para el reto con Atlético de San Luis

Posterior a que Iñigo Regueiro, director deportivo del Atlético de San Luis, les dio la bienvenida oficial en la sala de prensa del estadio Alfonso Lastras Ramírez y les entregó sus playeras, los futbolistas Andrés Iniestra y el potosino Ramón Juárez ofrecieron sus primeras declaraciones a la prensa, ya como refuerzos del conjunto colchonero para el torneo Clausura 2022 de la Liga MX, que arranca el 6 de enero.

Andrés Iniestra fue el primero en tomar la palabra, "es un gran reto para mi, es un club muy bonito, una ciudad muy amena para venir a trabajar, ha conseguir cosas importantes; estoy muy contento de llegar acá porque me he encontrado un grupo muy unido y cuerpo técnico que te exige cada día. Estoy muy comprometido y volviendo a disfrutar del fútbol porque pasé un año complicado en Juárez, tuve muy poca participación, pero vengo a poner mi granito de arena en lo que pueda aportar, estoy 100% comprometido con mis compañeros y cuerpo técnico".

Ramón Juárez, nacido en Rioverde, SLP, afirmó que es un plus representar a su entidad. / Cortesía ADSL.

Por su parte el rioverdense Ramón Juárez opinó, "creo que es un orgullo para mi el poder portar los colores de mi estado, porque desde pequeño estoy acá en mi ciudad y soñé con alguna vez jugar acá. Cuando me comentaron de venir a San Luis no dude ni un segundo en aceptar. El grupo y cuerpo técnico está muy unido, muy bueno eso. Para mi empieza un plus en mi carrera porque tengo mucha gente acá, familia y amigos que me respaldan, ya lo sentí en el partido ante Necaxa y eso motiva. Estoy feliz de volver a San Luis Potosí".

En torno a las exigencias que tendrán al llegar como refuerzos a un equipo que espera mucho de ellos, Ramón quien portará la playera número 19 afirmó: La exigencia es máxima, quieren que seamos un equipo dinámico, intenso y no dar por perdido cualquier balón. Tener más construcción en nuestro juego, mucha colectividad que sume al frente, por supuesto una solidez defensiva para de ahí partir hacía adelante".

Andrés Iniestra espera que con Atlético de San Luis tenga más actividad el próximo año. / Cortesía ADSL.

Andrés quien tendrá el número 6 en los dorsales señaló: "Me parece importante la intensidad, hay jugadores de gran calidad, más la unión hará de este equipo algo interesante en el próximo torneo. Yo defino al Club como importante, unido y trascendental".

EL DATO Andrés Iniestra llega procedente de FC Juárez y Ramón Juárez del Puebla, con poca actividad en ambos casos

