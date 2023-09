Igualan los dos mejores equipos de la Categoría Serie A

La escuadra de Satélite 81, por más que lo intentó, no pudo hacerle daño al líder F.C Cerino-Deportivo Retornos para terminar con empate sin goles y sin movimientos en la clasificación en la parte alta de la Categoría Serie A luego de culminar la jornada 8 de la Liga Tangamanga.

Fue un resultado que beneficia a F.C Cerino pues se mantiene a 4 puntos de ventaja sobre el Satélite 81, pero con un Tortillería Las Mercedes-Granito de Arena que casi le pisa los talones luego de su victoria sobre Deportivo Angostura por 2-1.

En más resultados, Tec. de Monterrey 3-3 C.D.R.A Espíritu Guerrero R.R, Ramírez F.C. 1-3 F.C. Tambaca y Piedras 0-1 Continental General Tire.

La clasificación va de la siguiente manera: 1.- F.C Cerino-Deportivo Retornos 16 puntos, 2.- Satélite 81 12 pts.; 3.- Tortillería Las Mercedes-Granito de Arena 11 pts.; 4.- Continental General Tire 11 pts.; 5.- C.D.R.A Espíritu Guerrero R.R 10 pts.; 6.- Deportivo Angostura 10 pts.; 7.- Tec. de Monterrey 7 pts.; 8.- Ramírez F.C. 7 pts.; 9.- F.C. Tambaca 7 pts. y 10.- Piedras1 punto.

Los goleadores del torneo son Gabriel Salas Revilla del F.C Cerino con 18 goles, 2.- Alan Castillo Aranda del Satélite 81 con 9, 3.- Jair de Jesús Armendáriz Cerino del F.C Cerino con 9 y 4.- Ángel de Jesús Martínez Cuestas del C.D.R.A Espíritu Guerrero R.R con 6.

En la fecha 9 jugarán: Satélite 81 vs. Ramírez F.C., Continental General Tire Vs. F.C. Tambaca, Tortillería Las Mercedes - Granito de Arena Vs. F.C Cerino - Deportivo Retornos, C.D.R.A Espíritu Guerrero R.R Vs. Piedras y Tec. de Monterrey Vs. Deportivo Angostura.