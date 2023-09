[Video] Estamos convencidos de que podemos crecer más: Sanabria

Para Juan Manuel Sanabria, defensa lateral izquierdo del Atlético de San Luis, el liderato y buen momento que viven es producto de la unión grupal, pero sobre todo el convencerse de que pueden dar aún mucho más por el club y afición.

"Estamos felices y motivados porque es un trabajo que no es de ahora, sino de tiempo atrás, lo hemos ido labrando día a día, puliendo y en estas jornadas se está dando el fruto de todo eso. Creo que todos entrenamos mucho para estar ahí y por ello lo disfrutamos más.

Sabe que es difícil un llamado a la selección uruguaya, pero no pierde la esperanza / Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El éxito ha sido, creo yo, porque todos estamos muy unidos, jalando para el mismo lado, no importa si estás en la cancha o no en los partidos, desde los entrenamientos nos exigimos al máximo, además del aporte del cuerpo técnico, utileros, masajistas, directiva, sin olvidar a la afición porque en casa nos alientan y es el jugador doce, ellos nos motivan mucho y también son parte del buen momento", agregó.

Hizo alusión al momento en el que se notó un cambio en el accionar del plantel, "creo yo que el partido ante América en el estadio Azteca el torneo pasado fue cuando nos dimos cuenta de nuestras capacidades, si bien no avanzamos en el torneo y se fue el entrenador, pudimos hacer una buena pretemporada, muy unidos, cerramos filas en torno al profe Gustavo y todos nos fijamos la meta de trascender. Aún no hemos ganado nada, pero creo que este equipo está para cosas grandes y se que podemos crecer mucho más".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Se le mencionó que se nota más maduro su futbol y que si sueña con un posible llamado a la selección uruguaya. "He tenido la fortuna de jugar y aportar al equipo, me ha ido bien y sentido al 100%, no he tenido lesiones, ojalá siga así y logremos todo este esfuerzo hacerlo trascender. En Uruguay es muy difícil jugar en la selección, pero ojalá me toque algún día, estoy trabajando para ello, y nada, sé que si lo hago bien en el club, puedo tener alguna chance, así que tengo que concentrarme en hacerlo bien aquí", apuntó.

EL DATO

En el Apertura 2023 Juan Manuel Sanabria ha jugado 495 minutos, con 6 partidos disputados y en 5 ha sido titular.