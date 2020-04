Humberto "La Chiquita" González añora volver al ring

Las exhibiciones en el deporte de los puños se han convertido en un gran imán entre los aficionados y muy pronto, esta emoción de volverse a subir al ring, la podría experimentar el histórico Humberto González al revelar que está en condiciones para calzarse los guantes, tal como lo hizo en la década de los ochenta y noventa.

El ex triple campeón minimosca del Consejo Mundial de Boxeo mencionó en charla con el Diario de los Deportistas que le gustaría regresar al ring para un evento a beneficio, apoyando a los más necesitados, ya que su compadre Julio César Chávez en algún momento lo llegó a invitar y ahora espera que se cristalice esta posibilidad cuando la situación sanitaria lo permita.

“Alguna vez me lo propuso Julio, fue cuando hubo un huracán que azotó Sinaloa, me preparé, pero no se hizo, de todas formas estoy seguro de que puedo volver a subir a un ring sin problema y más por un motivo como éste”.

El miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota indicó que nada le daría más gusto que hacerlo por su comunidad de Cd. Nezahualcoyotl, estado de México.

“Es una comunidad muy importante para mi, siempre lo he dicho, estoy preparado para hacer algo por ellos y subirme al ring a pelear dos o tres rounds, puedo aguantar bien”, estableció.

Preocupado por la situación que se vive debido a la pandemia, afirmó que al igual que él, arriba del ring, en sus años de gloria, los mexicanos somos aguerridos y podremos vencer por nocaut a la contingencia.

“Estamos preocupados por todo lo que escucha y se ve en las noticias, pero para salir adelante debemos obedecer, no hay que salir si es nos dicen y quedarse en casa si es necesario, yo sé lo que es estar lejos de la familia mucho tiempo porque lo viví en las concentraciones antes de cada pelea, a veces eran dos o tres meses aislado, sólo y lejos, quizá por eso estoy tranquilo. Hay que mantener la calma en estos casos”, comentó.

Mientras esto ocurre, él tiene una de las mejores fórmulas para enfrentar esta situación y mantener un buen estado de salud, no deja de hacer ejercicio.

“Es lo mejor para estar bien, evitar gripes y sentirse mal, hago mucho ejercicio, corro, le pego a los aparatos y no pierdo la disciplina que tenía cuando era boxeador, para mi el deporte es mi vida, un tiempo dejé de hacerlo, me sentía mal y después de un chequeo el médico me dijo que tenía que hacer ejercicio volví a hacerlo y se me quitó de inmediato, esa es la base de la salud y también te ayuda a pensar de forma positiva”, apuntó.

El llamado Pequeño Gigante de Neza dio algunos consejos a la gente de ejercicios que se pueden hacer en espacios pequeños en la casa y consideró que el más efectivo es saltar y levantar los brazos al mismo tiempo, porque de esa forma se ejercita todo el cuerpo, estirar los brazos y, por supuesto, las sentadillas y las lagartijas para tener un abdomen firme.

Señaló que lo mismo que a mucha gente, ésta situación, está causando estragos en la economía, porque muchos negocios están cerrados por la contingencia, a él de manera particular, como empresario y promotor de boxeo le está pegando muy duro y espera que pronto haya noticias positivas al respecto.

“Los salones (de fiesta) que tenemos reciben a 100 o 200 personas, y ahora eso no se puede hacer, se están posponiendo muchos eventos que ya estaban programados desde hace unos meses y algunos negocios que recibían a 30 o 50 personas han tenido que cerrar temporalmente, no debemos arriesgarnos ni arriesgar a nadie, es por la gente, por todos y lo hago en los lugares que yo tengo”, manifestó el también promotor boxístico.