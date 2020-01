Hasta 24 horas esperaron aficionados por boletos

El estadio Alfonso Lastras Ramírez registrará un lleno el próximo viernes 31 al anunciar la directiva del Club Atlético de San Luis que los boletos se agotaron para el partido ante Chivas de Guadalajara.

Y no era para menos pues la afición que no cuenta con abono, acudió desde el domingo por la noche, para formarse afuera de las taquillas del coloso de Valle Dorado, para esperar muchas horas en busca del ansiado boleto.

Fue a las 11:30 de la mañana del lunes cuando se abrieron las taquillas y se vendieron dos boletos por persona. Para esos momentos la fila ya daba la mitad de la vuelta al inmueble, y quienes fueron los primeros en acceder a las ventanillas, ya llevaban casi 24 horas de espera, una espera que para ellos valió la pena, pues salieron con los boletos en mano, lo mismo que algunos más, pero no todos, porque quienes fueron los últimos que estaban formados ya no alcanzaron entradas.

Mencionar que los elementos de seguridad contratados por el Club ADSL estuvieron apoyando correctamente para ubicar a las personas en distintas filas, lo que hizo que hubiera más orden.

Uno de los agraciados con boletos fue Tomás Ramírez, quien comentó: “la mayoría que estamos aquí le vamos a Chivas y había que hacer este sacrificio por ver al rebaño sagrado; espero y no me corran de la chamba pues no fui a laborar mi turno, pero primero está la pasión por el futbol y después lo demás” (sonrisas).

Cabe mencionar que no solo las largas filas se observaron en el inmueble, sino también en Plaza El Dorado, donde se vendieron también boletos y la fila era enorme.

No todos alcanzaron entradas puesto que la venta inició en línea desde el viernes pasado y hubo una gran demanda, de ahí que se agotaron en unas cuantas horas.

