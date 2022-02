Habrá Campeonato de pista y campo este sábado en la UDU

"Juntos por el atletismo en San Luis Potosí" es el nombre del Campeonato de pista y campo que se llevará a cabo este sábado 19 de febrero en las instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria, con invitación abierta.

La Asociación Estatal de Atletismo de San Luis Potosí (AAESLP) que preside Vicente Torres hace la cordial invitación tanto a atletas convencionales como con capacidades diferentes, pues el evento es inclusivo, con pruebas para todos.

Las acciones inician a las 8:30 horas y es riguroso el uso de cubrebocas para todos los participantes, el cual podrán retirarse si así lo consideren en su competencia, para después portarlo nuevamente en su estancia o premiación.

En las dos ramas, varonil y femenil se tendrán competencias en las siguientes categorías: Pre infantil 2016 y menores, infantil especial 2014-2015, infantil A 2012-2013, infantil menor 2010-2011, sub 16 2007-2008-2009, sub 18 2005-2006, sub 20 2002-2004, abierta 2002 y anteriores. Para capacidades diferentes: menores, juvenil menor, juvenil mayor, juvenil superior y silla de ruedas libre.

De acuerdo a las edades se tendrán las pruebas tanto en pista como de campo en cada categoría, y al final se premiará con medalla a los tres primeros lugares de cada una en ambas ramas, además de que habrá una premiación de manera general a los tres primeros lugares indistintamente.

Es importante tener en cuenta que cada atleta solo podrá participar en dos pruebas individuales, no más. Y se aplicará el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).

De acuerdo a las medidas sanitarias, solo podrán acceder a las gradas de la Unidad Deportiva Universitaria los padres de familia, no amigos ni familiares, que deberán portar cubrebocas y ubicarse en el lugar que se le asigne para mantener la sana distancia.