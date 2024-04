Atlético de San Luis femenil, con “ganas de lucha” pese a resultados: DT

Sin preocuparle mucho que Monterrey exhibió las carencias que tiene el equipo, Daniel Flores, director técnico del Atlético de San Luis femenil, afirmó que trabajará más con sus jugadoras para corregir errores y que entiendan el sistema de juego que quiere implementar.

“La expulsión totalmente nos condiciona en el desarrollo del partido, pero pues me quedo con la firme idea de seguir trabajando, de no renunciar a la forma de juego que queremos que tenga este equipo. Tener la posesión de la pelota y salir con balón controlado, hoy eso no pudimos hacerlo por la inferioridad numérica y porque el rival nos apretaba bastante desde nuestra salida”, comentó.

Cortesía / Rayadas FC

Y dentro de la desastrosa actuación que tuvieron al perder 7-0 ante Rayadas, el debutante estratega dijo “destaco que nunca las jugadoras dejaron de luchar, pese al marcador y la expulsión. No hicimos un partido técnicamente bueno, pero sus ganas de lucha quedaron ahí en todo el partido”.

De la superioridad total del rival no declaró nada, pero reconoció un poco que no hicieron un buen partido, “no fuimos un equipo que jugó compacto, que tuvo un bloque cerrado y por allí nos hicieron mucho daño en jugadas a velocidad o por las bandas. Nos llevamos mucho trabajo porque ni en defensa ni en ataque fuimos contundentes y eso hay que entrenarlo”.

Cortesía / Rayadas FC

Cabe mencionar que con el partido entre Rayadas y Colchoneras culminó la jornada 15, quedando la tabla de posiciones precisamente con el equipo regio como líder general al llegar a 38 puntos con la victoria obtenida, mientras que San Luis se mantiene en el lugar 17, penúltimo, con sus mismas 5 unidades, empatado en puntos con el sotanero Santos Laguna, pero por diferencia de goles las potosinas se mantienen un peldaño arriba de las de la comarca.

Los números del Atleti quedan con: un ganado, dos empates y doce derrotas, seis de estás consecutivas; tienen 13 goles a favor por 42 recibidos para una diferencia de -29 anotaciones.

EL DATO

Puebla es el siguiente rival del Atlético de San Luis en la jornada 16 el domingo 28 de abril, en el estadio Alfonso Lastras.