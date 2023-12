Goleada divide opiniones entre aficionados del Atlético de San Luis

La goleada que sufrió el Atlético de San Luis ante América por 0-5 en el partido de Ida de la semifinal del Apertura 2023 dividió opiniones entre los aficionados potosinos que acudieron al estadio Alfonso Lastras Ramírez, en una noche de lluvia y frío.

Mientras que algunos expresaron su molestia por el accionar del equipo, por la actitud de los futbolistas que nunca reaccionaron, otros se mostraron agradecidos con el torneo que tuvo el equipo en la Liga MX y reconocieron la superioridad del rival en turno.

Francisco Arredondo expresó que al equipo le falta contundencia ofensiva, "ya son tres torneos que se juega liguilla y creo que ya es tiempo de dar ese paso adelante para llegar más lejos. Considero que faltan algunos refuerzos como en el ataque donde no hay un centro delantero confiable, y quizás una media cancha no tan lenta, ya que Dourado y Güemez defienden bien, pero no tienen el fuelle de ida y vuelta de un Jonathan Dos Santos".

Cortesía | Ramón Romero / ESTO

Ulises Núñez achacó el mal resultado al planteamiento del DT Gustavo Da Silva, "a mi parecer creo que erró en su intento por dar la sorpresa con relación a los partidos ante León y Monterrey, planteó un partido muy ofensivo y se le olvidó que primero hay que defender bien, como lo venían haciendo. Partió al equipo y en estas instancias esos errores cuestan".

Otro como Rubén Torres opinaron que el equipo dio lo que podía, "América es el favorito para llegar a la final, se sabía que no sería un rival fácil, y ellos aprovecharon que San Luis no tuvo reacción con los primeros dos goles. A pesar del resultado, no podemos olvidar el buen torneo que s tuvo, queda esta manchita pero creo que el proceso de Leal va por buen camino".

Por su parte Felipe Colunga señaló "América tiene un plantel de primera, y con Jardine más, pero si me sorprendió mucho el resultado, no era para recibir tantos goles y que la eliminatoria ya quedará definida en la Ida. San Luis debe ir al Azteca a mostrar otra cara, para borrar un poco este mal partido".