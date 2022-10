Gimnastas potosinas listas para el Mundial en Inglaterra

Paulina Campos y Cinthia Ruiz son las dos potosinas que ya se encuentran en Liverpool, Inglaterra, junto con otras cuatro seleccionadas nacionales, y un varón, para tomar parte del 29 de octubre al 6 de noviembre en la edición 51 del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que convoca la Federación Internacional de la disciplina (FIG), mismo que otorga las primeras plazas a los Juegos Olímpicos París 2024 en la prueba por equipos.

México estará representado en la rama femenil por: Ahtziri Sandoval Pérez, de Jalisco, quien será la capitana; Natalia Isabella Escalera Cárdenas y Cassandra Loustalot González, ambas de Baja California; Paulina Campos Martínez y Cinthia Ruiz Rodríguez, ambas de San Luis Potosí, así como Valentina Méndez Valdez, quien será la reserva y quien toma el lugar de la potosina Paulina Vargas Facio, quien por lesión no acude. Por los varones, solo acude el bajacaliforniano Isaac Núñez Farfán.

Cinthia Ruiz y Paulina Campos son las dos potosinas que acuden al Mundial. / Cortesía FMG

Cabe mencionar que es la primera vez que el representativo mexicano acude con equipo completo en la rama femenil, ya que acuerdo con los criterios de clasificación de la FIG, este año, las gimnastas tuvieron que ganarse el derecho a competir en el Campeonato Mundial a través de distintos eventos, que incluyen el serial de Copas del Mundo o los campeonatos continentales, lo que hace que dicho certamen sea aún más competitivo.

Por lo cual, el equipo femenil de gimnasia artística logró su boleto al Mundial, tras ubicarse dentro de los primeros lugares en el Campeonato Panamericano de la especialidad, que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, el pasado mes de julio.

Este viernes 28 todas las seis seleccionadas tendrán su último entrenamiento de podio allá en Liverpool. La competencia oficial inicia el domingo 30 en la rama femenil; lunes 31 en la varonil; martes 1o de noviembre la final por equipo femenil; miércoles 2 la final por equipos varonil; jueves 3 final all around femenil; viernes 4 final all around varonil; sábado 5 y domingo 6 finales por aparatos ambas ramas.

EL DATO

Los mejores tres representativos, en la final por equipos, clasificarán a los Juegos Olímpicos París 2024.