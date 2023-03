Scarlett Camberos se va del América femenil y del país tras acoso que sufrió por meses

Scarlett Camberos no volverá a México. Por su tranquilidad y seguridad, tanto ella como su familia lo decidieron, después del acoso que sufrió la jugadora y seleccionada nacional por parte de un individuo, con distintos hackeos y amenazas.

Camberos proviene de una univesidad de Estados Unidos,donde destacó como titular por lo que es conocida por ser muy hábil.

La capitana del América denunció por primera vez en julio dle 2022, a través de sus cuentas en redes sociales, que un aficionado la acosaba y creaba cuentas falsas usando su imagen y agrega que la seguía a casa.

“Este es su Instagram, ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé en mi camino a casa. Acosando NO ESTÁ BIEN”, publicó.

Frente a ello, el club América lamentó los hechos y llamo a mantener una vida libre violencia para todas la mujeres, también dijo que ya tenían una acuerdo para que jugara con el club Angel City FC.

“En apoyo a la solicitud de nuestra jugadora Scarlett Camberos, y buscando contribuir a su recuperación psicológica y emocional, los clubes América y Angel City FC están en proceso de alcanzar un acuerdo para su transferencia, a fin de que continúe su carrera futbolística en este último, ubicado en la Ciudad de Los Angeles, California, en los Estados Unidos, equipo que forma parte de la National Women’s Soccer League”, informó el club azulcrema.

“En el Club América, cuerpo técnico, directiva, jugadores y jugadoras estamos entristecidos con la decisión de Scarlett, sobre todo después de todo el apoyo físico, emocional, legal y psicológico brindado, sin embargo, trabajamos conjuntamente con ella, su familia y su representante para lograr su mayor tranquilidad”, agregaron en el escrito.

“Ante la falta de regulación y, a pesar de meses de acoso y de violencia digital, su agresor, José Andrés “N”, sólo recibió una medida cautelar de un arresto domiciliario por 36 horas”, aceptaron.

Anterioremtne, en febrero de 2023, el padre de la joven informó que sus redes sociales habían sido hackeadas y dejó entrever que se trata de la misma persona que acosa a la jugadora.

En esa ocasión, Scarlett Camberos pudo recuperar sus cuentas de redes sociales y lanzó una publicación contando todo lo sucedido con la persona, dejando en claro que se trató de una expareja que en el pasado la hizo sufrir de violencia física y psicológica.

Leyes en México no protegen a las mujeres

“Agradecemos la labor de distintas autoridades, en particular las de la Fiscalía General de Justicia y del Centro de Justicia para las Mujeres, ambas en la CDMX, pero, al parecer, la legislación para estos temas tiene vacíos legales y/o es muy débil, por lo que las agresiones continúan repitiéndose y las sanciones son minimas", dijeron los familiares de Scarlett.

"Ante ello, y para prevenir estos temas en el futuro, exhortamos a que las autoridades revisen el marco normativo de la violencia y el acoso digital contra las mujeres. Es inadmisible que luego de meses de acoso probado, las agresiones sigan impunes”, finalizaron.

Fue así como Scarlett y sus familiares expresaron que el marco normativo en México y la actuación de las autoridades no dieron a la jugadora y a su familia las garantías suficientes para su estabilidad emocional, desarrollo como persona y para una vida libre de violencia, por lo que decidieron que no regresara a nuestro país después del descanso justificado que le otorgó el club americanista.





Y es que no era la primera vez que jugadores de futbol mexicano denuncian acoso, violencia digital u hostigaciones.

Selene Valera, jugadora del Atlas apuntó que es el mismo hombre que la acosó junto a Jana Gutiérrez.

“Es el mismo que tiempo atrás molestó a Jana y a mí. Yo le metí demanda, pero no fue de mucha ayuda. Como quiera ya tiene antecedentes, preocupante que acose a Scarlet y se lo tope en la calle”, dijo.

Así también la futbolista Norma Palafox del Cruz reprochó el acoso verbal del que es víctima en redes y en estadios cada vez que juega. a esto se el reclamo de Greta Espinoza, jugadora de Tigres, quien dijo haber vivido una situación similar en la que recibió acoso y amenazas

¿Qué es la violencia digital?

La violencia digital se refiere a actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada como divulgación de datos apócrifos, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, vídeos y/o asuntos personales u otras impresiones gráficas o sonoras.

Este delito es penado en México, por ejemplo con la Ley Olimpia, mediante la cual se castiga con penas de hasta seis años, a todo aquel que difunda imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.

