Qatar acaba con la magía del Tri con Jimmy Lozano: México sufre descalabro en la Copa Oro

El “LamborJimmy” y México, que a todo mundo enloqueció con las goleadas ante Honduras y Haití, sufrió un parón en seco luego de la derrota por 0-1 ante Qatar, que reavivaron las dudas y el ambiente hostil de los fanáticos en la Copa Oro 2023.

Si bien la selección anfitriona del último Mundial dejó buenas sensaciones en la Copa Oro de 2021 donde llegó hasta las semifinales. La realidad fue muy distinta en la edición actual aunque, como siempre, la selección mexicana es capaz de hacerle de tú a tú a los mejores y ser humillada por los peores. Qatar estuvo cerca de lo segundo.

Pero antes de la reacción de los asiáticos, el “LamborJimmy” arranco feroz en el estadio de los 49’s de San Francisco. Y con toda la intención de “atropellar” desde un inicio a los rivales. La rotación en la ofensiva entre Santiago Giménez, Orbelín Pineda y Ozziel Herrera descontroló a una zona baja qatarí que, por momentos, recordó los errores tragicómicos típicos de una selección de Concacaf.

Sin embargo, ni con los despejes fallidos o los choques entre los defensivos del mismo equipo. El cuadro alternativo de México no pudo abrir el marcador a pesar de la presión ejercida.

Los centros de los tocayos Romo y Chávez causaron inquietud en el área de Qatar. Pero los remates terminaron fuera o en las manos del guardameta Barsham.

Poco a poco la confianza nacional comenzó a mermarse con el avanzar de los minutos, y se perdió definitivamente cuando Qatar asestó el primer golpe al minuto 27. Gerardo Arteaga no pudo evitar el centro de Mosaab Khoder. Julián Araujo no anticipó a Hazem Ahmed y Guillermo Ochoa no detuvo el cabezazo aunque lo alcanzó a tocar.

El ambiente de felicidad y alegría en las gradas, que se vivieron contra Honduras y Haití, abandonó el Levi’s Stadium. Y fue reemplazado por la hostilidad más bien recurrente en la mini era de Diego Cocca o la de Gerardo Martino. Inclusive hasta el grito homofóbico apareció y el sonido local tuvo que intervenir para avisar el protocolo a seguir, y las posibles sanciones.

Durante el tiempo restante del primer tiempo, el “LamborJimmy” comenzó con las averías. El juego se volvió ríspido y la desesperación en el Tricolor fue en incremento. Edson Álvarez y Santiago Giménez fallaron de cabeza y Orbelín Pineda se enredó dos veces con el balón justo antes de disparar.

Tras repostar el combustible al medio tiempo, el equipo Tricolor intentó una vez más hacer presente la presión de ser el principal favorito en el campo. Y estuvo cerca de capitalizarlo pero el portero Barsham sacó sobre la línea el remate a escasos tres metros del “Bebote”. Quien se llevó las manos a la cabeza al no poder entender la situación.

En el tiro de esquina provocado por el guardameta asiático, Edson Álvarez tuvo otra oportunidad igualar el marcador. Pero su cabezazo pasó a centímetros del poste izquierdo.

Como reacción, Lozano pasó a la cuarta velocidad cuando por primera vez ingresó a Henry Martín junto a Santiago Giménez para jugar con dos nueves. Y con la idea de abastecerlos con centros de Araujo y Arteaga, además de los que pudieran conseguir Roberto Alvarado y Diego Lainez ante el encerrón de los Qataríes.

Uriel Antuna y Erick Sánchez ingresaron en los últimos 10 minutos pero el esquema de Lozano se mantuvo, así como el trámite del encuentro. México en busca de los centros y Qatar del contragolpe del milagro árabe. Aunque Edson Álvarez los puso a temblar justo como al travesaño con otro de sus cabezazos.

Con los 90 minutos cumplidos, los asiáticos comenzaron a ver la orilla de la siguiente fase cerca. Pero las sonrisas cayeron cuando el árbitro Fischer agregó 10 minutos más de sufrimiento en California.

Pero en Santa Clara las cosas a la selección mexicana no le salen desde 7-0 ante Chile, y nadie pudo detener el primer y sorpresivo siniestro del “LamborJimmy” en la Copa Oro 2023.

