Infantino pedirá a todos los países de la FIFA que tengan un estadio llamado Pelé

El fallecimiento de Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé han dejado mucha tristeza a lo largo y ancho del mundo entero. Diversas personalidades se han dado cita en el estadio del Santos de Brasil donde se está llevando a cabo el funeral de O Rei. Entre ellos está el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y declaró que hará una petición especial a todas las federaciones.

A su llegada, los medios de comunicación increparon a Infantino, en donde el actual presidente de la FIFA dijo que planea una petición a todas las federaciones afiliadas al organismo para que O Rei sea inmortal por toda la historia.

Te puede interesar: Brasileños dan su último adiós al Rey Pelé

“Vamos a homenajear al ‘rey’ como se merece. Pediremos a todas las federaciones en el mundo entero, los 111 países, que nombren un estadio en cada país con el nombre de Pelé, porque los jóvenes tienen que saber y recordar quién era”, dijo Infantino, quien llegó a la ciudad de Santos, en el estado brasileño de Sao Paulo, para participar de la despedida del ídolo.

"UM ESTÁDIO EM CADA PAÍS DO MUNDO COM O NOME DE PELÉ". 🏟️ Gianni Infantino, presidente da FIFA disse que pedirá para que cada federação filiada homenageie Pelé com seu nome em um estádio. #PeléEterno 👑 pic.twitter.com/HYRcDlkRQv — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 2, 2023

El velorio del tricampeón del mundo inició este lunes en el estadio Vila Belmiro, casa del club Santos, en donde limitó la mayor parte de su carrera.

“Pelé es eterno, es un ícono mundial del fútbol. Hizo por primera vez muchas cosas que en el fútbol el 99% apenas puede soñar con hacer, y el 1% restante lo hizo después de él”, agregó Infantino.

Además de Infantino, el jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues; y de la Conmebol, Alejandro Domínguez llegaron a la ciudad brasileña para despedir al que muchos consideran el mejor jugador de la historia.

La despedida en el estadio, abierta al público, será sucedida por un cortejo fúnebre por Santos el martes, para que luego finalmente el cuerpo del ex jugador sea enterrado en una ceremonia reservada exclusivamente a la familia.

Nota publicada originalmente en ESTO









ESCUCHA EL PODCAST MUNDIALISTA ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music