Hugo Sánchez propone dirigir la FMF y la Liga MX junto con Rafa Márquez

La Selección Mexicana está viviendo una de las peores crisis en la historia del futbol azteca, luego de quedar fuera en del Mundial sub 20 en varonil, Copa del Mundo en femenil y Juegos Olímpicos en ambas ramas, Hugo Sánchez propone dirigir la FMF y la Liga MX en conjunto con Rafa Márquez.

Fue en un programa de ESPN, donde el llamado por muchos «mejor jugador en la historia de México» aseguró que le gustaría tomar el cargo y así poder mejorar el deporte en nuestro país.

«No lo he pensado, pero con la pregunta, podríamos pensar dirigir a la FMF, un puesto que yo podría hacer y que Rafael Márquez sea presidente de la liga mexicana. Que los dueños digan tenemos dos personalidades que saben mucho del negocio, aunque no sabemos todo en cuanto a negociaciones», fueron las palabras de ‘Hugol’.

Dentro de los comentarios que hizo Hugo Sánchez, destacó que como una persona que ama el futbol de trabajar por el bien del deporte y no solo permitir que se hagan ricos a costa del futbol en México.

«Los que amamos y vivimos del y para el futbol, debemos estar en puestos importantes, no solo los que se quieren enriquecer a costa del futbol mexicano».

‘Hugol’ finalmente destacó que él quería guiar a la Selección Mexicana a ser campeones del mundo; sin embargo, necesitaba tres procesos, por lo que ahora no está interesado en tomar al Tri, pero si ayudar al futbol mexicano.

«Yo les hice un día un llamado para decirles que podíamos ser campeones del mundo, siempre y cuando contemos con su apoyo, el de la prensa y yo convenzo a los jugadores. Ahora a mi edad, ya no quiero la selección, pero no creo que estemos en buenas manos en cuanto a dirigir el futbol mexicano. Debemos reaccionar todos para un México mejor, porque no me quiero ir pensando en que pude haber hecho más».

Hugo Sánchez destituido

La tragedia que se vive hoy en día en selección azteca, es muy similar a lo que vivió Hugp Sánchez en el ya lejano año del 2008, cuando el ex delantero era técnico del Tricolor y no pudo guiarlos a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Tras ser eliminados del torneo, la FMF decidió cortar su proceso ese año, solamente un par de años después de haber arrancado. De haberse respetado el proceso que Hugo pedía para hacer campeón del mundo a México, habría estado a cargo en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, donde finalmente era la meta del Penta.

