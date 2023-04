Daniel Cain, la promesa del Arsenal que quedó cuadrapléjico tras una noche de fiesta

Una de las grandes promesas de la Premier League era Daniel Cain, un joven inglés que era parte de la academia del Arsenal y que estaba llamado a convertirse en una de las grandes estrellas de los Gunners, sin embargo, una decisión desafortunada cambió el destino de este joven.

Una noche del 2020, Daniel tuvo la oportunidad de tener un rato de ocio, así que salió de casa para divertirse un poco en un centro nocturno, sin embargo, fue ahí donde terminó su carrera como futbolista y donde también pudo terminar su vida.

Ex-Arsenal academy player Daniel Cain left needing 24-hour care after drink "spiked" on night out with friends pic.twitter.com/a7HVwLKgKm — REMEDY BLOG 👀 (@remedy_blog) April 23, 2023

La madre del exfutbolista, Tracey Cain reveló que Daniel Cain había ingerido una bebida adulterada con químicos, mismos que de inmediato hicieron efecto y le causaron un paro cardíaco en el lugar.

Los amigos notaron que Daniel tenía “un color raro”, por lo que llamaron una ambulancia para que pudiera ayudarlos, los servicios de emergencia llegaron a tiempo, lo reanimaron durante 25 minutos y evitaron el fallecimiento del muchacho, sin embargo, su cerebro pasó mucho tiempo sin recibir oxígeno y tuvo consecuencias.

Daniel Cain despertó 25 días después

Tracey Cain reveló en una charla que tuvo con el medio The Independent que su hijo permaneció en la unidad de cuidados intensivos cerca de 25 días, pero al despertar la vida de Daniel y su familia había cambiado para siempre: su hijo estaba prácticamente en estado vegetativo.

Daniel Cain 23, fmr Arsenal academy player left tetraplegic needs 24-hr care after drink ‘spiked’ on night out was a fit & healthy footballer & a qualified electrician, after a night out w/friends, as a cardiac arrest starved his brain of oxygen😖"Never leave drink unattended!" pic.twitter.com/Dmeo14r4HU — Sumner (@renmusb1) April 24, 2023

“Cuando se despertó, no podía hacer nada, no podía moverse, era como un recién nacido”, comentó durante la entrevista. “

Está regresando gradualmente y está mejorando todo el tiempo. Su memoria a largo plazo, cosas de la infancia, todavía recuerda todo eso“. agregó.

Luego de dos años y medio, Daniel Cain ha tratado de volver a caminar, para ello se sometió a un proceso de rehabilitación con un tratamiento llamado Neurokinex, con el cual su familia debe pagar unos 2 mil 200 euros al mes.

Ante la dificultad para hacer el pago mensual, la familia ha comenzado a recaudar fondos en GoFund Me, donde esperan tener las posibilidades de ser apoyados por la gente cercana al jugador y otras personas que sientan empatía ante la situación.

¿De dónde es originario Daniel Cain?

Daniel Cain es un joven británico que nació en la localidad de Hemel Hempstead, en Reino Unido. Desde muy pequeño mostró que tenía talento para jugar al futbol, por ello se enroló con clubes como Comets, Hemel Aces y Hemel Town, pero su más grande salto fue cuando llegó a la cantera del Arsenal, donde estaba llamado a ser una figura importante.

Durante su paso por los Gunners, conquistó el corazón de mucha gente con su estilo de juego, y parecía que llegaría a entrenar con el primer equipo que actualmente dirige Mikel Arteta.

A la par, Cain realizó sus estudios en ingeniería electrónica, carrera de la que se recibió profesionalmente para tener un respaldo a la par del balompié.

