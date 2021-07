Atlético de San Luis iniciará último en la tabla de cociente

Desde este jueves que inicia el Apertura 2021 de la Liga MX, los equipos en la zona baja de la tabla de cocientes buscará empezar a sumar puntos para no verse involucrados en el pago de las millonarias cifras económicas por no descender, al termino de los dos torneos que incluye la temporada 2021-2022.

De acuerdo al reglamento de la Liga MX, "solamente el club que haya ocupado el último lugar de la tabla de cocientes de la temporada pasada, iniciará la siguiente con 0.000".

Así que Atlético de San Luis se ubicará en la posición 18 con 0 puntos y cociente de 0.000, en el último lugar de esa fatídica tabla, de ahí la importancia de ir rescatando puntos para buscar involucrar a otros equipos en el descenso.

En la penúltima posición (17) estará FC Juárez que ahora dirige Ricardo Ferreti con 73 puntos y cociente de 1.0579 y en antepenúltimo sitio (16) Tijuana con 75 puntos y cociente de 1.0869. Solo dos puntos de distancia entre ambas escuadras.

Las otras posiciones son las siguientes, en orden descendiente: 15.- Atlas con 77 puntos y 1.1014; 14.- Toluca con 78 puntos y 1.1159; 13.- Necaxa con 80 puntos y 1.1504; 12.- Mazatlán con 82 puntos y 1.1884; 11.- Querétaro con 89 puntos y 1.2898, y en el lugar 10.- Puebla con 90 puntos y 1.3043.

Otros tres equipos que tienen menos de 100 puntos son: 9.- Pachuca con 95 puntos y 1.37.68; 8.- Monterrey con 98 puntos y 1.4202, y en 7.- Guadalajara con 99 puntos y 1.4347.

Y Los seis equipos que están en lo alto de este criterio, no tienen problemas esta temporada.

Una buena noticia es que la Liga MX anunció que para esta nueva temporada habrá una reducción en el pago de las multas económicas: el último lugar pagará 80 millones de pesos, penúltimo sitio 47MDP y antepenúltimo 33MDP. Antes eran de 120, 70 y 50MDP.

El calendario del Atlético de San Luis en el Apertura 2021

Este jueves 22 se pone en marcha el torneo Grita México - Apertura 2021 de la Liga MX y si aún no sabes las fechas de los partidos del Atlético de San Luis, aquí te informamos los meses, días, horarios y canal de televisión por donde podrás seguir al conjunto potosino:

JULIO: J-1 (visitante) Chivas vs. ADSL, sábado 24, 21:00 horas, canal Izzi.

AGOSTO: J-2 (local) ADSL vs. Querétaro, lunes 2, 21:00, canal ESPN2; J-3 (visitante) UNAM vs. ADSL, domingo 8, 12:00, canal TUDN; J-4 (local) ADSL vs. Necaxa, jueves 12, 21:00, canal ESPN2; J-6 (local) ADSL vs. Cruz Azul, sábado 21, 21:00 horas, canal ESPN2; J-7 (visitante) Mazatlán vs. ADSL, viernes 27, 21:00 horas, canal TV Azteca.

SEPTIEMBRE: J-8 (visitante): Puebla vs. ADSL, viernes 10, 19:00 horas, canal TV Azteca; J-9 (local) ADSL vs. Tijuana, jueves 16, 19:00 horas, canal ESPN2; J-14 (visitante) FC Juárez vs. ADSL, martes 21, 21:00 horas, canales TUDN /TV Azteca; J-10 (visitante) Toluca vs. ADSL, domingo 26, 12:00 horas, canal TUDN. J-11 (local) ADSL vs. Tigres, miércoles 29, 17:00 horas, canal ESPN2.

OCTUBRE: J-12 (visitante) León vs. ADSL, sábado 2, 17:00 horas, canal Fox Sports; J-13 (local) ADSL vs. América, sábado 16, 19:00 horas, canal ESPN2; J-15 (local) ADSL vs. Atlas, domingo 24, 21:00 horas, canal ESPN2; J-16 (local) ADSL vs. Monterrey, domingo 31, 17:00 o 19:00 horas, canal ESPN2.

NOVIEMBRE: J-5 (visitante) Pachuca vs. ADSL, miércoles 3, 19:00 horas, canal Fox Sports; J-17 (visitante) Santos vs. ADSL, domingo 7, 19:00 horas, canal Fox Sports.

En total son 17 partidos, ocho de local y 9 de visita del Atlético de San Luis, repartidos por mes será uno en julio, cinco en agosto, cinco en septiembre, cuatro en octubre y dos en noviembre. Por día: uno un lunes y martes, dos en miércoles, jueves y viernes, cuatro en sábado y cinco en domingo, en diferentes horarios, pero principalmente a las 9:00 de la noche.