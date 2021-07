Atlético de San Luis debutará ante Chivas en el Apertura 2021

Ante Chivas de Guadalajara iniciará Atlético de San Luis su participación, en calidad de visitante, el torneo Apertura 2021 de la Liga MX, el sábado 24 de julio, y se presentará en casa en la fecha dos en el "Clásico del Centro" al recibir a Querétaro, el lunes 2 de agosto.

De las 17 jornadas de la fase regular, el equipo potosino tendrá ocho partidos de local y nueve de visitante. Y repartidos por mes será un partido en julio, cinco en agosto, cinco en septiembre, cuatro en octubre y dos en noviembre. Por día: uno un lunes y martes, dos en miércoles, jueves y viernes, cuatro en sábado y cinco en domingo, en diferentes horarios, pero principalmente a las 9:00 de la noche.

Como local recibe a Querétaro, Necaxa, Cruz Azul, Tijuana, Tigres, América, Atlas y Monterrey. De visitante ante: Guadalajara, UNAM, Mazatlán, Puebla, FC Juárez, Toluca, León, Pachuca y Santos.

Del total de partidos, dos cambiaron de fecha original al ser reprogramados, las visitas ante Pachuca y FC Juárez. Así queda el calendario oficial por mes:

JULIO: J-1 (visitante) Chivas vs. ADSL, sábado 24, 21:00 horas, canal IZZI.

AGOSTO: J-2 (local) ADSL vs. Querétaro, lunes 2, 21:00, canal ESPN2; J-3 (visitante) UNAM vs. ADSL, domingo 8, 12:00, canal TUDN; J-4 (local) ADSL vs. Necaxa, jueves 12, 21:00, canal ESPN2; J-6 (local) ADSL vs. Cruz Azul, sábado 21, 21:00 horas, canal ESPN2; J-7 (visitante) Mazatlán vs. ADSL, viernes 27, 21:00 horas, canal TV Azteca.

SEPTIEMBRE: J-8 (visitante): Puebla vs. ADSL, viernes 10, 19:00 horas, canal TV Azteca; J-9 (local) ADSL vs. Tijuana, jueves 16, 19:00 horas, canal ESPN2; J-14 (visitante) FC Juárez vs. ADSL, martes 21, 21:00 horas, canales TUDN /TV Azteca; J-10 (visitante) Toluca vs. ADSL, domingo 26, 12:00 horas, canal TUDN. J-11 (local) ADSL vs. Tigres, miércoles 29, 17:00 horas, canal ESPN2.

OCTUBRE: J-12 (visitante) León vs. ADSL, sábado 2, 17:00 horas, canal Fox Sports; J-13 (local) ADSL vs. América, sábado 16, 19:00 horas, canal ESPN2; J-15 (local) ADSL vs. Atlas, domingo 24, 21:00 horas, canal ESPN2; J-16 (local) ADSL vs. Monterrey, domingo 31, 17:00 o 19:00 horas, canal ESPN2.

NOVIEMBRE: J-5 (visitante) Pachuca vs. ADSL, miércoles 3, 19:00 horas, canal Fox Sports; J-17 (visitante) Santos vs. ADSL, domingo 7, 19:00 horas, canal Fox Sports.