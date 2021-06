Atlético de San Luis ya suma 13 jugadores contratados

Tal como lo anunció hace varias semanas Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis, el equipo para la nueva temporada tendría una renovación total, y así se ha dado hasta el momento, con la baja de doce elementos y la contratación de trece, más el español Unai Bilbao que regresó al Club.

En cuanto a las altas oficiales que hasta el momento ha anunciado la coordinación de comunicación del equipo en escuetos comunicados, inició con el cuerpo técnico.

Un renovado Atlético de San Luis entrena en las instalaciones del Centro Deportivo La Presa. / cortesía ADSL

Este quedó integrado por: Marcelo Méndez (entrenador); Rafael Fernández (auxiliar); Leonardo López (auxiliar); Gabriel Miravalle (preparador físico), y Cristian Caro (entrenador de porteros).

De los jugadores de refuerzo que ya entrenan con el equipo desde la semana, en el orden que han sido anunciados son: Zahid Muñoz (medio ofensivo ex Chivas); Vladimir Mayorga (delantero ex Atlante); William Mejía (medio ex Morelia); Efraín Orona (medio ex Pachuca); Rivaldo Lozano (defensa lateral izquierdo ex Tampico FC); Adrián Lozano (medio ofensivo ex Santos Laguna); Marcelo Barovero (portero - ex Burgos CF de España); José Hernández (lateral izquierdo - ex Cancún); Eric Cantú (defensa lateral derecho ex Monterrey); Leonardo Coelho (defensa central ex Gremio de Brasil); Andrés Sánchez (portero - ex Tepatlitlán); Luis Calzadilla (delantero - ex Pachuca), y Jaír Díaz (defensa - ex Mérida).

Todos los refuerzos ya entrenan con el equipo luego de ser anunciados y pasar exámenes médicos. / cortesía ADSL

Hay que incluir en esa lista al defensa español Unai Bilbao, quien regresó al equipo luego de terminado el préstamo con Necaxa.

Por lo que toca a las once bajas oficiales: Axel Werner (portero), Felipe Rodríguez (portero), Dionicio Escalante (defensa) Rodrigo Noya (defensa), Ventura Alvarado (defensa), Ramiro González (defensa), Pablo López (medio), Jorge Sánchez (medio), Diego Pineda (delantero), Lucas Passerini (delantero), Nicolás Ibáñez (delantero), y Camilo Mayada (medio).

EL DATO

El equipo reanudó entrenamientos esta semana y trabajará en el Centro Deportivo La Presa

