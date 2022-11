Afición mexicana ya disfruta de Qatar 2022 y aseguran “muchos mitos son falsos”

Doha-. Que no le digan, que no le cuenten, no existe mejor forma de derrumbar mitos que estar en el lugar de los hechos. Karen y Remi llegaron expectantes a Doha, incluso con miedo por cosas que escuchaban de Qatar.

Todo eso se esclareció. Los paisanos tienen cuatro días en la sede mundialista y su visión cambió, los dos caminaron la avenida Corniche en short sin ningún problema. Ese era una de las tantas interrogantes que los rodearon:

Te puede interesar: Estadio Al Bayt: Qatar trabaja en los últimos detalles para la inauguración del Mundial

“Para mí es mi tercer Mundial, nosotros llegamos en un vuelo directo de Chicago, preferimos evitar todo lo que era cuestión de Covid, pero la organización es muy buena, eliminaron todo y pues la verdad nos ayudó bastante”, dijo Tomás, pero “me conocen más como Remi”, dijo.

Foto: Erik Estrella | Enviado

Los mexicanos llamaron la atención, cuatro marroquís se acercaron a ellos para tomarse la foto con su bandera tricolor: “El vuelo fue directo, evitando cualquier tema de Covid, pruebas, Etheraz, pero fue directo y fácil”, recalcó Karen.

Remi se siente a gusto, el clima es soportable: “Estamos acostumbrados a este calor, es un clima tipo Mazatlán o Acapulco, la gente la verdad es muy diferente a lo que se esperaba”, mencionó.

Karen tuvo dudas, hacer el viaje o no, las mujeres se sintieron vulnerables: “Era un país que tenía muchos mitos, había prejuicios, dudas, yo como mujer tenía la duda de qué nos vamos a poner, podemos hacer esto o no, pero la verdad es que es un país muy abierto, abrieron su mentalidad y creo que nos están recibiendo con mucha satisfacción, eso es lo que recibimos de Qatar”, comentó.

Muchas creencias se han derrumbado: “Decían que en Qatar no podían caminar hombres y mujeres juntos, no usar shorts, no vestidos cortos; sin embargo, la gente ha aprendido que vienen personas de otra cultura, yo porto un short y me he sentido a gusto, no he tenido ningún problema en la calle con ningún policía o me han dicho algo”, dijo Karen.

Remi coincidió, la gente juzga antes de tiempo: “La mentalidad es diferente, en lo personal es mi tercera Copa del Mundo, en Brasil hablaban de la delincuencia, pero nunca me pasó nada, en Rusia que el gobierno, tampoco pasó nada, en Qatar del feminismo, pero no pasó nada, déjense venir a Qatar, la verdad s que vale bastante la pena”, mencionó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tomás dijo que no es tan caro como se cree hacer el viaje: “Creo que ese es otro mito, yo tengo un empleo de salario normal, viajo de forma austera, con 130 mil me alcanzó para todo un mes, se puede, solamente es echarle ganas”, dijo.