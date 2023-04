Fernanda Contreras y Renata Zarazúa pierden ante España

España se puso arriba 2 puntos a 0 ante México en la eliminatoria Qualifer de la Billie Jean King Cup que tiene como sede la ciudad de Marbella en las canchas de arcilla del Complejo Puente Romano.

En el primer punto en disputa, la ibérica Sara Sorribes, 106 del ranking WTA, aplastó con un 6-0 y 6-0 a Fernanda Contreras, 197 del mundo, en partido de 1 hora 17 minutos.

Por su parte, Nuria Parrizas-Díaz , 80 del ranking WTA, superó por 6-4 y 6-3 a Renata Zarazúa, 278 del mundo, en un total de 90 minutos de partido.

Cortesía | Tenis España

En cuanto al desarrollo de los partidos, la potosina Contreras Gómez tuvo oportunidad de dar pelea en el primer set cuando tuvo varios puntos de rompimiento sobre su rival, pero ninguno pudo concretar, lo que si hizo su rival al quebrarle en tres ocasiones y enfilarse al 6-0.

En el segundo set Fernanda intentó modificar su juego, pero los altibajos en su juego la llevaron a no poder ni ganar un partido al caer otra vez por 6-0. A pesar de que las cosas no le salieron, la mexicana siempre mostró una actitud positiva en todo momento, un juego agresivo que tal vez termino cobrando factura en el número de errores no forzados.

Cortesía | Tenis España

Por su parte, Renata Zarazúa jugó de menos a más, primero porque caí 3-0 en el primer set, pero logró emparejarlo 4-4, y cuando tuvo para irse al frente con su servicio se lo quebraron y confirmó su rival Nuria Parrizas-Díaz para ganarlo 6-4.

En la segunda manga en una serie de rompimientos la originaria de

Granada, España, le quebró el servicio en tres ocasiones a la de la CDMX, en los games uno, tres y nueve a la mexicana, y de esa forma se adjudicó el partido por 6-3.

Cortesía | Tenis España

Con estos resultados, España se pone arriba 2-0 ante México en la serie y solo le basta un punto más para salir triunfador.

PROXIMOS PARTIDOS (Estadio Manolo Santana): Este sábado 15 juegan así: Fernanda Contreras vs. Nuria Parrizas-Díaz, y Renata Zarazúa vs. Sara Sorribes, ambos en singles. Giuliana Olmos y la potosina Marcela Zacarías vs. Marina Bassols y Rebeka Masarova, en los dobles.