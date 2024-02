Fernanda Contreras pasa la primera prueba del Guanajuato Open

La tenista potosina Fernanda Contreras hizo validos los pronósticos al derrotar a la española Irene Burillo Escorihuela en el encuentro estelar para de esta manera instalarse en la segunda ronda de la edición 19 del Guanajuato Open.

La potosina logró imponer condiciones desde el arranque del juego, sin dejar hacer nada a la española. Contreras aprovechó los errores de su rival para de esta manera sacarle el juego y con un 7 (7) – 6 (3) y 6-3 logró el boleto a la siguiente fase.

Esta es la cuarta ocasión que Fernanda juega el Guanajuato Open y aseguró que este año será diferente pues viene motivada por trascender, además agradeció a los aficionados que se quedaron por más de dos horas para apoyarla.

“Quiero agradecer al público que estaba aquí hasta muy noche, la porra mexicana buenísima, me dio mucha energía y mucha pasión cuando se puso muy duro el primer set la porra estaba a full y me decían no te preocupes tu puedes y me dio más energía”, señaló la potosina.

Fernanda Contreras espera rival que saldrá del duelo programado a las 17:00 horas de este día entre la canadiense y sembrada 6 del torneo Rebecca Marino y la estadounidense Maegan Manasse.

Ana Sofía Sánchez, que ayer fue eliminada en singles, y Fernanda Contreras todavía tienen participación este miércoles en los octavos de final en dobles.

Sofí jugará al lado de Victoria Rodríguez para medirse a las sembradas 1, las estadounidenses Angela Kulikov e Iryna Shymanovich a las 17:30 horas y Fer junto a la estadounidense E. Kalieva enfrentan a S. Sewing de EU y María Paulina Pérez de Colombia que son segundas sembradas.