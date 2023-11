Espera Atlético de San Luis más aficionados contra Monterrey

Ante la mala estrategia de la directiva de aumentar los precios a casi al doble en el play in que disputó Atlético de San Luis contra León, esperan que haya un mayor número de aficionados en las gradas del estadio Alfonso Lastras Ramírez, en la liguilla que jugarán ante Monterrey.

Por tal motivo lanzaron una "promoción especial" con el fin de atraer más personas a las gradas para el próximo encuentro de cuartos de final de Ida, ya que la respuesta que tuvieron el jueves pasado fue baja, pues solo asistieron 11 mil 295 aficionados, de un aforo de 25 mil 709.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Así que quienes estuvieron presentes en el coloso de Valle Dorado en la victoria por 3-1 ante León, si son abonados podían adquirir su boleto en el mismo asiento y siete más, es decir un par a precio especial, más cinco a precio "promo play in" o general, en la preventa que se realizó los días 24, 25 y 26 de noviembre.

Y aquellos no abonados pero que si asistieron al partido anterior, por cada boleto que presenten en taquillas recibirán el precio especial de "promo play in" e incluso adquirir cinco boletos más a precio general. Y lo que no asistieron al partido del pasado jueves, podrán comprar hasta cuatro boletos por persona a precio general. Ambos casos en la venta general del lunes 27 hasta el día del partido.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

A pesar de esa "promoción especial", los boletos de "promo play in" sufrieron un aumento de 100 pesos en todas las zonas, así como los de precio general que cuestan 200 pesos más, ambos casos con relación al costo de boleto abonado que mantuvo su mismo costo de torneo regular.

Habrá que esperar si la afición responde y se da cita en mayor cantidad ya en liguilla de cuartos de final que se disputa ante Rayados de Monterrey, la Ida en el estadio Alfonso Lastras Ramírez entre semana, y Vuelta en el estadio BBVA el próximo fin de semana.