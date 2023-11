Aumento del costo de boletos “ahuyentan a otros aficionados”

Divididas fueron las opiniones de los aficionados con relación al alza de precios en los boletos para el público en general que quiera asistir al partido de play inn entre Atlético de San Luis y León, de la próxima semana en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Y es que la directiva del conjunto potosino decidió aumentar a casi el 100% los precios de las entradas en todas las zonas del inmueble, pero únicamente para lel público en general, mientras que quienes contaron con abono para todo el torneo, se les respeta el mismo precio.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En un sondeo que realizó El Sol de San Luis con abonados que acudieron a la taquilla del coloso de Valle Dorado para comprar su respectivo boleto, Justino Martínez señaló “pienso que la directiva subió los precios para que valoren el hecho de abonarse y recibir ese beneficio, por esa parte yo lo veo bien porque respetan a quienes venimos a todos los partidos del torneo y no solo a uno. Aunque pusieron un candado ya que no podemos adquirir otros boletos más al costo de abonado, sino que si queremos que venga un amigo o familiar, los boletos nos cuestan al doble, como cualquier personas, ahí creo que de menos uno o dos entradas más nos los hubieran dejado al costo”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por su parte Antonio Rosales, quien tiene ya dos años de comprar el abono, señaló que “es en estos partidos cuando uno valora el hecho de abonarte, y pienso que está bien, porque si vas a apoyar al equipo pues asiste a todos los partidos y no solo si el equipo avanza o no”.

Quien no estuvo de acuerdo fue Juana María Domínguez, aficionada que por cuestiones de trabajo no puede asistir a todos los partidos del San Luis, pero siempre que puede acude al estadio. “Yo si me animaría a comprar el abono, pero a veces toca partido en días que laboro y no puedo acudir, por eso se me hace injusto que hayan aumentado los precios tal alto, esta bien el pagar un extra pero no lo de otro boleto. Además el equipo nos falló no entrando a liguilla directa cuando tenía todo, pasa por un mal momento y la directiva no se fijó en eso, en lugar de que se llene el estadio, ahora estará a la mitad seguramente”.

Lo mismo opinó Luis Torrencilla, que acompañó a su primo que sí es abonado, para que le comprara su boleto, “se me hace una mala decisión de la directiva, esta bien que protejan al aficionado que hizo el gasto de comprar el abono, pero perjudican al resto que también venimos a todos los partidos, porque muchos no tenemos el dinero en ese momento para pagar uno o dos torneos del abono, pero si hacemos el gasto en los boletos, y ahora pagar lo doble, ni que él equipo hubiera hecho un extraordinario torneo”, agregó.

Por último, el señor Ramón Zacarías, quien compró tres abonos y acude a los partidos desde hace tres torneos, comentó: “El que no hayan subido los costos a los abonados me parece bien, pero ahuyentan a otros aficionados que también vienen a los partidos. Este torneo pintaba para que San Luis entrara directo a ligulla y al final no fue así, entonces creo que no era momento de esa alza tan considerable a los boletos, pagar un poco más si, pero casi al 100%, imagínese si avanzan a liguilla cuánto van a costar las entradas”, apuntó.