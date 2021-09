Ernesto Javier "Calita" quiere repetir triunfo en tierras potosinas

Este viernes 1o de octubre se reactiva la fiesta brava en la capital potosina con una corrida de primer nivel en la que se presentan los matadores Ernesto Javier "Calita", Arturo Macías "El Cejas" y Leo Valadez, lidiando seis astados de Claudio Huerta.

En entrevista virtual el diestro español "Calita" afirmó sentirse contento por regresar a tierras potosinas luego de ese sonado triunfo del pasado 14 de mayo en la Plaza Monumental El Paseo donde cortó tres orejas y alterno con José Mauricio y el potosino Fermín Rivera.

"Estoy ansioso ya por presentarme en San Luis Potosí, muy contento de regresar allá, porque la verdad lo que fue mi anterior presentación en mayo pasado, significó una pauta en mi carrera, fue una tarde en la que construí dos faenas importantes, pude conectarme muy bien con la afición, me hicieron sentir como en casa, una comunión entre afición y torero de primer nivel y pues regreso ilusionado a dejar lo mejor de mi toreo en el ruedo y volver a salir con el triunfo a cuestas".

Reconoció que pasa por uno de sus mejores momentos, "soy el torero que desde que se reaperturó la fiesta brava tiene más corridas, ya sumó 25 y la de San Luis parecía la última, pero me salieron otras cuatro más para cerrar el año, algo de lo que estoy contento.

Estoy en un buen momento, he ya podido reanudar en mi profesión de los toros, de poder regresar ya más en forma a los ruedos tanto en México como en mi natal España con sonados triunfos, hace unos días corté cuatro orejas en España y eso me abrió más puertas, como en México donde he podido estar presente en todas las ferias que se han podido llevar a cabo y me ha ido bastante bien", agregó.

Cabe mencionar que "Calita" viene a la corrida con su equipo completo, picadores Gabriel Meléndez López y Juan Eduardo Reyna Rivera, así como los banderilleros Ángel Alberto González Buendía y Fernando García López.

Por último mencionar que Ernesto Javier tomó la alternativa un 22 de noviembre de 2009, en la Plaza de Toros México, con Manolo Mejía como padrino, José Mari Manzanares de testigo y el toro "Canastero" de la ganadería de Julio Delgado.

EL DATO El aforo a la Plaza Monumental El Paseo será limitado, un 30% de asistentes.

