Entusiasmados por enfrentar a Pumas, habla Dionicio Escalante

El enfrentar a Pumas, que también está invicto, será un buen parámetro para nosotros, saber que estamos haciendo bien o que nos falta. Así lo afirmó en entrevista Dionicio Escalante, defensa del Atlético de San Luis.

"El siguiente rival (Pumas) será complicado y más en CU, pero nosotros estamos trabajando a muerte para conseguir un buen resultado. Cierto que será un handicap en contra el horario y la altura de la ciudad, pero debemos no pensar en ello, sino concentrarnos en nuestros trabajo, en lo que trabajamos en la semana y aplicarlo". Ahondó que ya han analizado a los felinos a través de videos y considera que su fortaleza está de medio campo hacia adelante, pues tiene jugadores muy capaces, pero que buscarán anularlos para que no les crean peligro.

"Creo que el enfrentar a Pumas en esta jornada será un buen parámetro, ya que ellos como nosotros también están invictos, entonces al enfrentarlos podremos saber como estamos y que nos falta, si logramos un buen resultado entonces podremos seguir bien posicionados en la tabla y sobretodo, venir la siguiente semana para enfrentar a León muy motivados, y luego ir a Querétaro, a ese partido tan especial", enfatizó.

En cuanto a como se ha sentido con el nuevo sistema del DT Guillermo Vázquez, el playera número 28 comentó: "En lo personal me he sentido muy bien, siento que he hecho bien las cosas, claro que siempre hay que seguir mejorando.

Día a día nos vamos adaptado al sistema del profe Memo, porque esto es trabajar diario y entre mejor entendamos lo que nos pide, mejor nos va a ir, ahora nos falta mantener el cero en la portería, que es algo que estamos trabajando todos quienes somos defensas y claro, los porteros que son pieza fundamental".